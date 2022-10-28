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Киноафиша Новости Появился первый кадр с Робертом Де Ниро и Бобби Каннавале из комедии «Неподобающее поведение»

Появился первый кадр с Робертом Де Ниро и Бобби Каннавале из комедии «Неподобающее поведение»

28 октября 2022 11:42
Появился первый кадр с Робертом Де Ниро и Бобби Каннавале из комедии «Неподобающее поведение»

Фильм повествует о стендап-комике, похитившем собственного сына ради путешествия по природе.

Издание Deadline опубликовало первый кадр из будущей комедии «Неподобающее поведение» (Inappropriate Behavior). Главные роли в фильме исполняют Бобби Каннавале («Десять совсем незнакомых людей») и его жена Роуз Бирн («В ритме жизни»), Роберт Де Ниро («Таксист») и юный Уильям Фицджеральд, для которого эта работа в кино станет дебютной. Производство картины на данный момент все еще находится в стадии съемок.

Появился первый кадр с Робертом Де Ниро и Бобби Каннавале из комедии «Неподобающее поведение»

В центре сюжета — Макс Бернал (Каннавале), некогда успешный сценарист вечерних развлекательных шоу, ставший неудачным стендап-комиком. После провала карьеры и развода он переезжает к своему отцу (Де Ниро). Макс и его бывшая жена Дженна (Бирн) не могут понять, как им после распада семьи осчастливить своего 11-летнего сына Эзру (Фицджеральд), который страдает аутизмом. Макс решает похитить своего ребенка и отправиться с ним в путешествие по бескрайним природным просторам.

Также в эпизодических ролях в фильме сыграли Вера Фармига («Заклятие»), Рэйн Уилсон («Офис») и Вупи Голдберг («Приведение»).

Режиссером и продюсером проекта выступает Тони Годуин, автор фильмов «Разделение» с Дэймоном Гаптоном, «Приговор» с Сэмом Рокуэллом и «Прощальный поцелуй» с Заком Браффом.

Дата выхода «Неподобающего поведения» пока не объявлена.

Фото: Getty Images; Deadline
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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