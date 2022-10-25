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Киноафиша Новости Подростки возрождают традицию дуэлей на пистолетах в трейлере сериала «Черная весна»

Подростки возрождают традицию дуэлей на пистолетах в трейлере сериала «Черная весна»

25 октября 2022 12:32
Подростки возрождают традицию дуэлей на пистолетах в трейлере сериала «Черная весна»

Саундтрек к ролику создал актер, исполнивший главную роль.

Российский стриминговый сервис Start опубликовал трейлер подростковой драмы «Черная весна». Главные роли в сериале сыграли Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Артем Кошман («Я не шучу»), Анастасия Красовская («Стая») и Олег Чугунов («Майор Гром: Чумной Доктор»).

По сюжету, 17-ти летний парень Мел (Калюжный) и его хорошие друзья, живущие в небольшом городке на берегу моря, находят два старых кремневых пистолета. Вспоминая рассказы о благородных дворянских дуэлях, герой решает воспользоваться находкой, чтобы отомстить обидчику своей лучшей подруги Анджелы, в которую он тайно влюблен еще с самого детства. Мел вызывает мужчину на дуэль и убивает его. После этого инцидента он с товарищами решает открыть современный дуэльный клуб, в котором каждый мужчина сможет отстоять свое достоинство по законам справедливости и чести.

Режиссером сериала выступил Сергей Тармарев, автор «Доктора Преображенского» с Денисом Шведовым, «Метамофозиса» с Егором Коршековым и «Зимнего пути» с Александром Франдетти.

Специально для шоу Калюжный лично записал кавер на знаменитую песню «Забавы» группы «Мумий Тролль».

Премьера «Черной весны» состоится 16 ноября 2022 года.

Фото: Start
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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