Том Фелтон дистанцировал фильмы «Гарри Поттер» от Джоан Роулинг

Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя во всех частях франшизы «Гарри Поттер», призвал отделять фильмы о волшебнике от автора оригинальных книг Дж.К. Роулинг. В новом интервью журналу The Independent, актер и музыкант сказал, что не особо интересуется спорами по поводу Роулинг в социальных сетях:

«Во-первых, я недостаточно знаю о том, кто что пишет в социальных сетях. Забота о моей собаке отнимает у меня слишком много времени, чтобы интересоваться такими вещами. Но, как мне кажется, обязательно нужно проговорить, что я поддерживаю свободу выбора, диалог, права человека и любовь во всех отношениях».

Затем Фелтон заявил, что роль Роулинг в создании фильмов франшизы сильно переоценена:

«Во-вторых, я считаю важным напомнить, что несмотря на то, что Джоан является создательницей этой вселенной, она почти не участвовала в съемках фильмов, по крайней мере, она точно не играла такой важной роли, как думают некоторые люди. Лично я во время производства видел ее буквально один или два раза».

Уже несколько лет Роулинг подвергается жестокой критике из-за своих антитрансгендерных убеждений. Многие коллеги Фелтона по «Гарри Поттеру», в том числе Дэниэл Рэдклифф, также осудили писательницу.

В скором времени Фелтон собирается опубликовать свои мемуары Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard («За пределами палочки: магия и безумие взросления волшебника»). В книге актер рассказывает о долгих годах, проведенных на съемочной площадке «Гарри Поттера», а также о том, как сложилась его карьера после окончания франшизы.