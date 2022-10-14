Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вихрь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Том Фелтон дистанцировал фильмы «Гарри Поттер» от Джоан Роулинг

Том Фелтон дистанцировал фильмы «Гарри Поттер» от Джоан Роулинг

14 октября 2022 16:22
Том Фелтон дистанцировал фильмы «Гарри Поттер» от Джоан Роулинг

Актер считает, что роль писательницы в создании этих картин сильно преувеличена.

Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя во всех частях франшизы «Гарри Поттер», призвал отделять фильмы о волшебнике от автора оригинальных книг Дж.К. Роулинг. В новом интервью журналу The Independent, актер и музыкант сказал, что не особо интересуется спорами по поводу Роулинг в социальных сетях:

«Во-первых, я недостаточно знаю о том, кто что пишет в социальных сетях. Забота о моей собаке отнимает у меня слишком много времени, чтобы интересоваться такими вещами. Но, как мне кажется, обязательно нужно проговорить, что я поддерживаю свободу выбора, диалог, права человека и любовь во всех отношениях».

Затем Фелтон заявил, что роль Роулинг в создании фильмов франшизы сильно переоценена:

«Во-вторых, я считаю важным напомнить, что несмотря на то, что Джоан является создательницей этой вселенной, она почти не участвовала в съемках фильмов, по крайней мере, она точно не играла такой важной роли, как думают некоторые люди. Лично я во время производства видел ее буквально один или два раза».

Уже несколько лет Роулинг подвергается жестокой критике из-за своих антитрансгендерных убеждений. Многие коллеги Фелтона по «Гарри Поттеру», в том числе Дэниэл Рэдклифф, также осудили писательницу.

В скором времени Фелтон собирается опубликовать свои мемуары Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard («За пределами палочки: магия и безумие взросления волшебника»). В книге актер рассказывает о долгих годах, проведенных на съемочной площадке «Гарри Поттера», а также о том, как сложилась его карьера после окончания франшизы.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки 7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки Читать далее 14 октября 2022
Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Читать далее 13 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Читать далее 14 октября 2022
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Читать далее 13 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Related video