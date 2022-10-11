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Киноафиша Новости Телевселенная «Звездный путь»: вышли трейлер «Пикара» и тизер «Дискавери»

Телевселенная «Звездный путь»: вышли трейлер «Пикара» и тизер «Дискавери»

11 октября 2022 09:16
Телевселенная «Звездный путь»: вышли трейлер «Пикара» и тизер «Дискавери»

Также появились новые сведения об актерских составах и тизер «Протозвезды».

В рамках нью-йоркского фестиваля Comic-Con стриминговый сервис Paramount+ представил рекламные ролики новых сезонов сериалов по вселенной «Звездного пути». Так, вышли промовидео третьего сезона «Пикара», пятого сезона «Дискавери» и второй половины «Протозвезды».

Предстоящий космоэпик с сэром Патриком Стюартом завершит историю Жана-Люка Пикара. В финальном отрезке приключений легендарного ветерана звездного флота появятся Брент Спайнер в образе некого Лора, Дэниэл Дэвис из «Следующего поколения в качестве Мориарти, а также Аманда Пламмер, дочь покойного Кристофера Пламмера, который когда-то сыграл в телефраншизе партию генерала Чанга. Аманда воплотит командира военного корабля, недружелюбно настроенного по отношению к Пикару и его старым друзьям. Кроме того, в значимых ролях появятся Мика Бертон и Эшли Шарп Честнат — они сыграли детей Джорди Ла Форжа. Финальные десять эпизодов «Звездного пути: Пикар» начнут выходить на Paramount+ с 16 февраля 2023 года.

Что касается «Звездного пути: Дискавери», то в минутном тизере даже не огласили точную дату премьеры, но пообещали релиз в 2023 году и показали нарезку сцен с экшеном и разными персонажами. Вместе с Соникой Мартин-Грин, Энтони Рэппом и Уилсоном Крусом в пятом сезоне появятся новички в лице Ив Харлоу и Илайса Туфексиса.

«Звездный путь: Протозвезда», в котором повествуют о похождениях юных инопланетян, получил полутораминутный ролик с напоминанием даты выхода — вторая десятисерийная половина первого сезона стартует на Paramount+ 27 октября.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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