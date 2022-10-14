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Киноафиша Новости Гениальная девочка противостоит злобной директрисе в трейлере мюзикла «Матильда»

Гениальная девочка противостоит злобной директрисе в трейлере мюзикла «Матильда»

14 октября 2022 10:08
Гениальная девочка противостоит злобной директрисе в трейлере мюзикла «Матильда»

Лента является новой экранизацией одноименной книги Роальда Даля.

Потоковый сервис Netflix представил полноценный трейлер семейного мюзикла «Матильда» — новой экранизации одноименной детской книги Роальда Даля. Премьера состоится в праздничный сезон.

В центре истории окажется не по годам развитая девочка Матильда Вормвуд (Алиша Вейр), проживающая с крайне отвратительными родителями (Стивен Грэм и Андреа Райзборо). Смышленую героиню, обожающую чтение, отправляют в частную школу Кранчем на перевоспитание, где властвует злобная директриса Агата Транчбол (Эмма Томпсон). В заведении, напоминающем тюрьму, все максимально строго, но даже там солнечная Матильда умудряется найти друзей в лице некоторых одноклассников и добросердечной учительницы мисс Хони (Лашана Линч). Но когда ее товарищам угрожает опасность, а местные забияки и деспотичная мисс Транчбол переходят все границы, одаренная героиня демонстрирует свой главный козырь — телекинетические способности. С помощью своего дара Матильда вернет в интернат порядок и справедливость.

Снял фильм режиссер Мэттью Уорчас («Гордость»), а сценарий киноверсии написал лауреат театральной премии «Тони» Деннис Келли («Утопия»). Судя по первым реакциям с Лондонского кинофестиваля, где недавно состоялась мировая премьера, у творческой команды получилось по-настоящему достойное кино. На сайте Rotten Tomatoes картина сейчас имеет стопроцентный рейтинг положительных отзывов при 16 обзорах.

Ограниченный кинотеатральный релиз «Матильды» начнется с 9 декабря, а широкая стриминговая премьера состоится на Рождество, 25 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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