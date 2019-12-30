Меню
Архив новостей за декабрь 2019 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 декабря 2019
«Джокер», «Текст» и «Оно 2»: Итоги года по версии Киноафиши.Инфо
Итоги российского проката 2019
Награды отменяются: студия Universal сняла «Кошек» с «оскаровской» гонки
Вместе с «Крепким орешком»: Marvel считает «Железного человека 3» рождественским фильмом
Малыш Грут против малыша Йоды: Джеймс Ганн рассказал, кто бы победил
Райан Рейнольдс объявил о начале работы над «Дэдпулом 3»
29 декабря 2019
Джон Фавро назвал сроки выхода второго сезона «Мандалорца»
28 декабря 2019
Исполнитель роли Палпатина был удивлен возвращению в 9 эпизоде не меньше фанатов «Звездных войн»
На замену Еве Грин: Натали Дормер на первых кадрах сериала «Страшные сказки: Город ангелов»
27 декабря 2019
Кинокритики назвали 10 лучших ромкомов уходящего десятилетия
Неожиданно: Кейт Бекинсейл рассказала, что Майкл Бэй заставил Бена Аффлека сделать ради роли
Руперт Гринт не хочет пересматривать «Гарри Поттера»
Сара Полсон вернется в 10 сезоне «Американской истории ужасов» только при условии возвращения Эвана Питерса
9 эпизод «Звездных войн» заработал полмиллиарда долларов за 8 дней
«Еще хуже, чем я думала»: Эван Рэйчел Вуд разгромила «Кошек»
Зак Снайдер ни разу не смотрел версию «Лиги справедливости» Джосса Уидона
Автор «Ведьмака» доволен тем, как Генри Кавилл сыграл Геральта в экранизации Netflix
Леонардо ДиКаприо осудил коллег-актеров за жалобы на тяжелую работу
От Тома Круза до Киану Ривза: названы самые большие гонорары голливудских звезд за один фильм
26 декабря 2019
Продолжительность рекламы в кинотеатрах ограничат до 10 минут
Rotten Tomatoes обвинили в «заморозке» зрительского рейтинга «Скайуокер. Восход»
«Чудо-женщина: 1984» назван самым ожидаемым фильмом 2020 года
Джеки Чан едва не погиб на съемках нового фильма
Лучше Disney: фанаты «Звездных войн» сняли 18-минутный фильм про Оби-Вана Кеноби
Роберт Дауни-младший пошутил про смерть Железного человека в новогоднем видео
«Я начал различать запах воды»: Генри Кавилл рассказал о жестокой диете для подготовки к «Ведьмаку»
Ирина Старшенбаум отказалась от главной роли в «Тексте» из-за Александра Петрова
Отреставрированную «Иронию судьбы» покажет «Россия 1» 31 декабря
Хабенский сражается со стихией в первом тизере драмы «Огонь» от создателей «Движения вверх»
Исполнитель роли Чубакки ответил «токсичному» фандому «Звездных войн» на критику 9 эпизода
«Зрители поддержат»: Майкл Б Джордан пообещал сыграть Супермена «правильно»
25 декабря 2019
Кевин Смит раскрыл свое камео в 9 эпизоде «Звездных войн»
Кинокритики назвали 10 самых ожидаемых комедий 2020 года
Кира Найтли не смотрела «Реальную любовь» с момента ее премьеры 16 лет назад
Марк Хэмилл по-прежнему готов сыграть Весемира в «Ведьмаке»
«Да что они вообще понимают»: Джейсон Деруло ответил на критику «Кошек»
Эдди Мерфи мог сыграть главную роль в «Кто подставил кролика Роджера»
Риналь Мухаметов о «Вторжении», «Оптимистах» и фантастичности реальной жизни: «Я не знаю до конца, как я оказался здесь, даю интервью. Всё это такая фантастика»
Себастиан Стэн, Энтони Маки и Даниэль Брюль на новых фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата»
От «Рэмбо» до «Репродукции»: названы 15 худших фильмов 2019 года
Светлана Ходченкова против Стаси Милославской в тизере спортивной драмы «На острие»
Стриминговый сервис Hulu отказался от идеи снять сериал по «Интервью с вампиром»
Кевин Спейси выпустил загадочное видео в образе Фрэнка Андервуда из «Карточного домика»
По «Кэрри» Стивена Кинга снимут сериал
«Казалось, что нам нужно что-то доделать»: Дэниел Крэйг объяснил возвращение к роли Бонда в «Не время умирать»
Тарантино: роль Билла в «Убить Билла» мог сыграть Брюс Уиллис
24 декабря 2019
Нашумевшую «Эпидемию» вернули на экраны при содействии Мединского
В Marvel объяснили, почему камео в стиле Стэна Ли больше никогда не будет
«Это хаос»: Райан Рейнольдс рассказал, каково на самом деле работать с Майклом Бэем
Кинокритики назвали 10 лучших фильмов ужасов 2019 года
Весенний киносмотр: названы даты проведения ММКФ-2020
Для съемок «Двух Пап» Netflix отстроил свою Сикстинскую капеллу
Премьеру «Бладшота» с Вином Дизелем отложили почти на месяц
Шоураннер «Ведьмака» заявила, что ее не волнует мнение «профессиональных» критиков о сериале
Disney будет продвигать 9 эпизод «Звездных войн» на «Оскар» 2020
Создатель Дэдпула заявил о «неизбежности» триквела и «Силы Икс» – несмотря на Disney
«Люцифер» обошел «Очень странные дела» в топ 20 самых популярных сериалов 2019 на стриминговых сервисах
«Оскар» 2020 может вновь пройти без ведущего церемонии
Марк Руффало рассказал, почему всем (кроме Скорсезе) так нравится киновселенная Marvel
23 декабря 2019
Слухи: Marvel рассматривает Дэниела Рэдклиффа на роль Лунного рыцаря
Дэдпул против Росомахи: Райан Рейнольдс отомстил Хью Джекману за розыгрыш со свитером
Создатели «Новых мутантов» обещают новый «феноменальный» трейлер в январе 2020
Джеймс Кэмерон уверен, что «Аватар» еще побьет кассовый рекорд «Мстителей: Финал»
Звезда «Джокера» пополнил каст «Миссия невыполнима 7»
Мартин Скорсезе заявил, что «Ирландец» может стать его последним в карьере фильмом
«Мы знали, что любое решение кого-то разозлит»: Джей Джей Абрамс ответил на критику 9 эпизода «Звездных войн»
«Телохранитель киллера 2» с Райаном Рейнольдсом обзавелся датой премьеры
Терри Гиллиам присоединился к критике Marvel и заявил, что ненавидит «Черную Пантеру»
Петров vs Петров vs Петров: объявлен список номинантов на премию «Золотой орел»
9 эпизод «Звездных войн» заработал 374 млн долларов в премьерный уикенд, несмотря на критику
Хидео Кодзима назвал 10 лучших фильмов 2019 года
В случае провала нового «Бэтмена» Роберт Паттинсон пообещал уйти в фильмы для взрослых
Не Шираном единым: все звёздные камео в 9 эпизоде «Звёздных войн»
«Непонятно, для кого сняли сериал»: первые отзывы критиков о новом «Ведьмаке»
Не Time, но тоже неплохо: малыша Йоду поместили на обложку The Hollywood Reporter
20 декабря 2019
Режиссер «Миссия невыполнима» не против заняться «Звездными войнами»
Больше ремейков: Йен Сомерхолдер оценил шансы на перезагрузку «Дневников вампира»
От «Мулан» до «Черной вдовы»: пять самых ожидаемых блокбастеров 2020 года сняли женщины-режиссеры
Глава Lucasfilm объяснила, почему в трейлерах 9 эпизода «Звездных войн» было так много спойлеров
19 декабря 2019
Жизнь после «Мстителей»: Кевин Файги подтвердил разработку следующего эпичного кроссовера Marvel
Создатель «Последних джедаев» поговорил об ошибках фансервиса на фоне критики 9 эпизода «Звездных войн»
Концовку «Друзей» признали лучшим сериальным финалом за последние 20 лет
Оскар Айзек не хочет возвращаться во вселенную «Звездных войн» после 9 эпизода
Звезда «Чужестранки» Сэм Хьюэн прокомментировал слухи о том, что он станет новым Джеймсом Бондом
Звезда «Доктора Кто» обвинил BBC в нежелании отдать главную роль темнокожему актеру
Риз Уизерспун и Керри Вашингтон возглавили список самых высокооплачиваемых ТВ-актеров 2019 года
18 декабря 2019
Warner Bros показала первые кадры «Довода» Кристофера Нолана
Поклонники «Мандалорца» предложили малыша Йоду на обложку Time вместо Греты Тунберг
Сценарий «Мстителей: Финал» раскрыл предсмертную мысль Тони Старка
Чуда не случилось: критики и зрители громят 9 эпизод «Звездных войн»
Создатели «Хорошей жены» назвали лучшие сериалы десятилетия
Сэм Мендес с нетерпением ждет следующего фильма о Джеймсе Бонде
«Лучший мюзикл со времен Бриолина»: первые реакции на «Кошек» появились в сети
Харви Вайнштейн пожаловался на «неблагодарных» актриc: «Я сделал для женского кино больше, чем другие»
Звезда «Темных начал» Морфидд Кларк сыграет молодую Галадриэль в сериале по «Властелину колец»
Названы топ 10 самых ожидаемых сериалов 2020 года
Netflix объявил дату премьеры 2 сезона «Нарко: Мексика» и показал первые кадры
Сериал «Ван Хельсинг» продлен на пятый и последний сезон
Токсичный фандом: актрисе из «Звездных войн» пришлось посещать психолога из-за травли фанатов
Режиссер «Фаворитки» определился со следующим проектом: им станет экранизация готического вестерна
30 лет спустя: Киану Ривз на первых официальных кадрах «Билла и Теда»
«Непростая роль»: чем запомнилась Григорию Некрасову роль особиста в фильме «Ржев»
Режиссер «Отряда самоубийц» снимет «осовремененный» ремейк культовой «Грязной дюжины»
Disney+ снимет сериальный ремейк культовой комедии «Тернер и Хуч»
Хью Грант раскрыл самую ненавистную сцену из «Реальной любви» со своим участием
«Без них нельзя»: звезда «Полицейского с Рублевки» высказалась о постельных сценах в кино
Вот что Marvel делает с людьми: Кумэйл Нанджиани похвастался физической формой для «Вечных»
17 декабря 2019
Вместо «Стартрека» последним фильмом Тарантино станет проект для небольшой аудитории
Певец Иван Дорн снимется у Кирилла Серебренникова в экранизации «Петровых в гриппе»
Звезда Marvel и «Королевства» Фрэнк Грилло получил постоянную роль в 5 сезоне «Миллиардов»
Тайка Вайтити обещает сохранить «безумную» атмосферу «Тор: Рагнарек» в триквеле «Любовь и гром»
Карен Гиллан и Роберт Дауни-младший сымпровизировали сцену с настольным футболом в «Финале»
«Лучший фильм новой трилогии»: первые реакции на «Звездные войны: Скайоукер – Восход»
Джейсон Стэтхэм и Post Malone засветились на съемках фильма Гая Ричи «Инкассаторский грузовик»
Отечественные «Дылда», «Акварель» и «Он не может жить без космоса» – в шорт-листах «Оскара» 2020
Ассоциация кинокритиков Голливуда признала Кристен Стюарт лучшей актрисой десятилетия
«Звездный путь: Пикар» с Патриком Стюартом продлили на второй сезон за месяц до премьеры первого
Триквел новогоднего «Полицейского с Рублевки» выйдет в 2020 и станет мюзиклом
Карен Гиллан описала «Стражей Галактики 3» как «лучшую» часть трилогии Джеймса Ганна
Нужно больше франшиз: «Матрица 4» положит начало новой трилогии
Сталин и Бэтмен в ушанке в дебютном трейлере мультфильма «Супермен: Красный сын»
Ждем возвращения Киану Ривза? Сценарист «Бэтмена» перезапустит «Константина»
Сколько стоит «Оскар»: СМИ уличили Netflix в организации дорогих туров для критиков
16 декабря 2019
По сериалу «Доктор Кто» могли снять полнометражный фильм с Джонни Деппом
Шоураннер «Хранителей» не уверен в съемках 2 сезона сериала
«Могучих рейнджеров» снова перезапустят – на этот раз с режиссером «Конца ***го мира»
Тряхнул стариной: Том Круз в новом трейлере «Топ Ган: Мэверик»
Кейт Бланшетт и Дэвид Харбор появятся в «Симпсонах»
40 лет спустя: Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта повторили образы из культового «Бриолина»
Бенедикт Камбербэтч появится в камео в сериале «Ванда/Вижн»
«Холодное сердце 2» стал шестым фильмом Disney, заработавшим миллиард долларов в 2019 году
Тайка Вайтити назвал Скарлетт Йоханссон главной звездой уходящего десятилетия
Скрытый код в новом тизере «Довода» Нолана намекает на дату выхода первого трейлера
Дени Вильнева признали главным режиссером десятилетия
Глухонемая учительница детей Анджелины Джоли обвинила ее в краже идей для фильма Marvel
Шоураннеры «Игры престолов» займутся фильмом о Ктулху и других монстрах Лавкрафта
Молодого Элронда не будет? Уилл Поултер отказался от главной роли в сериале по «Властелину колец»
Из 68 российских фильмов 2019 года с господдержкой окупилось только 8
«Это как расставание»: Питер Динклэйдж прокомментировал фанатскую критику финала «Игры престолов»
14 декабря 2019
Вслед за «Людьми Икс»? Глава Disney намекнул на интерес к франшизе о Джеймсе Бонде
13 декабря 2019
DC против Marvel: «Шазам! 2» стартует в кино за неделю до сиквела «Человека-паука: Через вселенные»
«Удивительную миссис Мейзел» продлили на четвертый сезон
Фанатам стоит приготовиться: сыгравший в 9 эпизоде «Звездных войн» Ричард Грант пообещал «синдром Игры престолов»
Режиссер «Ее запаха» повторно экранизирует «Темную половину» Стивена Кинга
Брэд Питт зарекся сниматься в плохих фильмах после «Трои»
Элизабет Херли рассказала, кто из ее коллег-актеров целуется хуже всех
Джордж Лукас вырезал из приквела «Звездных войн» самую крутую боевую сцену за всю историю франшизы
«Воспитайте из него строителя коммунизма»: Александр Петров в трейлере футбольной драмы «Стрельцов»
Зак Снайдер наконец-то показал Генри Кавилла в черном костюме Супермена из «Лиги справедливости»
Экранная Мелисандра не против вернуться в приквеле «Игры престолов» о Таргариенах
Пирс Броснан составит компанию Камиле Кабельо в новой «Золушке» Sony
От «Форсажа» до «Вторжения»: названы топ 11 самых ожидаемых блокбастеров 2020 года
От 16 и старше: судя по новым кадрам, с постельными сценами в «Ведьмаке» все будет в порядке
Адам Драйвер считает, что Кайло Рен не нуждается в искуплении грехов в 9 эпизоде «Звездных войнах»
Лиа Мишель поздравила коллегу по «Хору» Джонатана Гроффа с ролью в «Матрице 4»
12 декабря 2019
Режиссер «Мулен Руж» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Том Харди показал спойлерные фото со съемок «Венома 2»
Кевин Файги обещает, что «Черная вдова» заставит по-новому взглянуть на «Мстителей: Финал»
Финал «Друзей» для Фиби изначально мог стать совсем другим
Экранный Сэмвелл Тарли после съемок в «Игре престолов» начал заикаться
Гарик Харламов, Иван Ургант, Филипп Киркоров и Тимати вспоминают барда-легенду в фильме «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Джек Блэк собирается завершить актерскую карьеру
Marvel закрыла телевизионное подразделение: теперь над сериалами работают Кевин Файги и Marvel Studios
Киану против Киану: «Джон Уик 4» и «Матрица 4» одновременно появятся в кинотеатрах
«Флэш» с Эзрой Миллером выйдет в 2022 году
По следам «Золотого глобуса»: организация Women in Film призывает дать больше номинаций женщинам в наградном сезоне
8 главных сцен фильма Андрея Тарковского «Солярис»
Квентин Тарантино задумался о съемках продолжения «Убить Билла»
На замену Маколею Калкину: звезда «Кролика Джоджо» снимется в ремейке «Один дома» Disney+
Адам Сэндлер, Тимур Бекмамбетов и «Пятьдесят оттенков серого»: названы худшие фильмы десятилетия
«Представляю себя сидящим за столом в полном одиночестве»: Кит Харингтон о единственной номинации «Игры престолов» на «Золотой глобус» 2020
Взятый на роль феи-крестной Билли Портер заявил, что новая «Золушка» от Sony станет «фильмом для эры #MeToo»
Экранный Хан из «Форсажа» присоединился к касту экранизации «Истории Лизи» Стивена Кинга
11 декабря 2019
Дуэйн Джонсон и Кевин Харт назвали 5 причин смотреть «Джуманджи: Новый уровень» в интервью Киноафише
Гильдия актеров США объявила номинантов на свою премию SAG Awards 2020
Звезды «Маленьких женщин» поддержали Грету Гервиг, не номинированную на «Золотой глобус» за режиссуру
«Какой позор!»: фанаты Лупиты Нионго возмущены отсутствием у актрисы номинации на «Золотой глобус» за роль в «Мы»
Скотт Дерриксон обещает превратить сиквел «Доктора Стрэнджа» в «самый настоящий фильм ужасов»
Галь Гадот не теряет надежды на выход режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста войдет в Зал славы рестлинга WWE
Звезда «Империи» и «Восьмого чувства» Тоби Онвумере пополнил каст «Матрицы 4»
Джей Джей Абрамс заявил, что возвращение Палпатина запланировали еще со времен «Пробуждения силы»
Леонардо ДиКаприо вручит Роберту Де Ниро награду Гильдии актеров за прижизненные достижения
Из соображений безопасности: Дэйзи Ридли не будет делать селфи с фанатами «Звездных войн»
Киноэксперты назвали главные сюрпризы и разочарования «Золотого глобуса» 2020
«Игра престолов» признана самым обсуждаемым сериалом 2019 года
Режиссер «Хищных птиц» сравнила свой фильм с «Криминальным чтивом»
Шарлиз Терон осудила «Золотой глобус» за отсутствие номинированных женщин-режиссеров
Звезда «Короля льва» ответила на критику Элтона Джона о том, что у ремейка «нет души»
Кинокритики назвали анти-топ худших фильмов 2019 года
У Пэтти Дженкинс уже готов сюжет для «Чудо-женщины 3»
Отложили до «Оскара»? Продюсер «Джокера» заявила, что переговоры о съемках сиквела пока не ведутся
Джон Фавро обещает, что «Мандалорец» заполнит пробелы в истории и таймлайне «Звездных войн»
10 декабря 2019
Джон Фавро объяснил, почему малыш Йода из «Мандалорца» завоевал интернет
Фанаты «Мандалорца» просят сделать малыша Йоду новым эмодзи
Пол Уэсли рассказал об альтернативной концовке «Дневников вампира»
Аарон Пол назвал персонажа «Во все тяжкие», которому нужно посвятить отдельный фильм
Ольга Куриленко могла стать Чудо-женщиной вместо Галь Гадот
Мэгги Смит призналась, что недовольна своими ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон»
Оскар Айзек уже успел проспойлерить концовку 9 эпизода «Звездных войн» своей семье
Мерил Стрип побила собственный рекорд с 34-й номинацией на «Золотой глобус»
Звезда «Охотника за разумом» Джонатан Грофф пополнил каст «Матрицы 4»
Хью Лори примеряет мундир капитана космолета в новом трейлере комедийного сериала «Авеню 5»
«Семейный подряд»: сестра Кейли Куоко появится в постоянной роли в ее сериале «Стюардесса»
Джон Траволта изъявил желание снова сняться у Тарантино
Николас Кейдж мог стать одним из Суперменов в кроссовере «Кризис на бесконечных землях»
Не «Финалом» единым: Кевин Файги обещает еще один грандиозный кроссовер новых и старых супергероев Marvel
Создатель «Безумного Макса» прокомментировал слова Скорсезе о том, что супергеройские блокбастеры – это не кино
В «Звездных войнах» не умирают навсегда? Фелисити Джонс не против вновь сыграть Джин Эрсо
«Чудо-женщина» получит спин-офф об амазонках
От Хоакина Феникса до Бри Ларсон: топ 10 самых популярных звезд 2019 года
Джессика Честейн составит компанию Рэйфу Файнсу и Марку Стронгу в драме «Прощенный»
«Я очень ей сочувствую»: звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф поддержал Меган Маркл
Белые мужчины уже не актуальны: главной героиней «Ведьмака» вместо Геральта могла стать Цири
9 декабря 2019
Старикам тут не место: дебютный трейлер «Охотники за привидениями: Наследники»
Джордж Миллер подтвердил подготовку к съемкам сиквела «Безумного Макса: Дорога ярости»
Джеймс Ганн опроверг фанатскую теорию о родственных связях Капитана Америки и Звездного лорда
Объявлен полный список номинантов на «Золотой глобус» 2020
Третий сезон «Леденящих душу приключений Сабрины» выйдет в январе 2020
«Капитан Марвел» и «Мстители: Финал» возглавили анти-топ фильмов 2019 с наибольшим количеством киноляпов
Официально: студия Warner Bros подтвердила разработку «Шазам! 2»
«Левиафан» Звягинцева вошел в десятку главных фильмов десятилетия
Звезда «Большого куша» и «Рокетмена» составит компанию Тому Харди в «Веноме 2»
Самые ожидаемые сериалы в 2020 году
Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан представили «Маленьких женщин» на красной дорожке в Нью-Йорке
Самые ожидаемые премьеры фильмов в 2020 году
Disney вошла в историю как первая студия, заработавшая 10 млрд долларов за год
Знакомимся поближе: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстед и другие звезды на персонажных постерах «Хищных птиц»
Сиквел «Поезда в Пусан» обзавелся официальной датой премьеры
Неловко вышло: Disney анонсировал спин-офф «Аладдина» о белом герое второго плана, пока Мена Массуд жалуется на отсутствие ролей
Оператор «Лиги справедливости» заявил, что Джосс Уидон вырезал 90% отснятого Заком Снайдером материала
Режиссер «Один дома» снимет продолжение «Рождественских хроник» для Netflix
Новый доспех и возвращение Стива: представлен дебютный трейлер «Чудо-женщины: 1984»
Питер Сарсгаард присоединился к касту «Бэтмена» в роли Харви Дента / Двуликого
Райан Рейнольдс спасает мир, а Тайка Вайтити читает рэп в дебютном трейлере «Главного героя»
8 декабря 2019
Советская актриса назвала фильм «Ржев» полезной, честной и очень горькой картиной
6 декабря 2019
Дакота и Эль Фаннинг сыграют сестер в экранизации «Соловья» Кристин Ханны
Отрывок из книги «Великолепная девятка» - второй части из цикла «Светлячок»
Пьяный звонок Тома Холланда боссам Disney вернул Человека-паука в киновселенную Marvel
Новая звезда Marvel Бри Ларсон стала самой популярной актрисой 2019 года
Больше экранизаций: представлен первый трейлер сериала «Чужак» по роману Стивена Кинга
«Они опять здесь»: еще больше эпика во втором трейлере «Вторжения»
Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года
Продюсеры «Венома 2» рассматривают возможный рейтинг R после успеха «Джокера»
«Хранители» стали самым популярным новым сериалом 2019 года от HBO
Уилл Смит прокомментировал слова коллеги по «Аладдину» Мены Массуда об отсутствии ролей
Карл Урбан и его команда возвращаются в дебютном трейлере 2 сезона «Пацанов»
30 лет спустя: режиссер «Дорогая, я уменьшил детей» снимет продолжение с Джошем Гэдом в главной роли
Четвертый день международного кинофорума Российский кинобизнес 2019: (Не)идеальный полицейский и другие проекты ЦПШ
Тимур Бекмамбетов прокомментировал скандал вокруг опального продюсера Харви Вайнштейна
Дэйзи Ридли рассказала, как в 9 эпизоде «Звездных войн» снимали сцены с Леей без Кэрри Фишер
Энди Макдауэлл присоединилась к Таю Шеридану в триллере о выживании от Стивена Содерберга
Зак Снайдер подтвердил, что Бэтмен должен был умереть в сиквеле «Лиги справедливости»
«Это был ад»: Эмилия Кларк призналась, что с трудом выучила финальную речь в «Игре престолов»
Создатель «Друзей» рассказал, почему зрителям не показали роман Фиби и Джоуи
«Имеют право высказывать мнение»: Генри Кавилл прокомментировал поведение «токсичных» фанатов «Ведьмака»
5 декабря 2019
«Вперед, Скарлетт!»: Джереми Реннер поддержал дебютный трейлер «Черной вдовы»
Представлен первый трейлер сиквела «Последнего богатыря»
Неожиданный выбор: режиссер «Достать ножи» назвал самого смешного участника звездного каста
Disney показал новый трейлер ремейка «Мулан»
Звезда «Игры престолов» Иван Реон сыграет лепрекона в 3 сезоне «Американских богов»
Третий день международного кинофорума Российский кинобизнес 2019: фестивальные хиты и потенциальная киноманская радость
Отрывок из новой книги «Рик и Морти против Dungeons & Dragons»
«Ирония судьбы» и «Один дома» признаны любимыми новогодними фильмами российских зрителей
Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки впервые стал отцом
Аквамен против Звездного лорда: Джейсон Момоа публично осудил Криса Пратта за использование пластиковых бутылок
Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и Клэр Фой примерили образ Джульетты в новом календаре Pirelli
Генри Кавилл заявил, что не использовал каскадера на съемках боевых сцен в «Ведьмаке»
«Забудьте»: Виктор Сухоруков объяснил, почему «Брат 3» не снимут никогда
Зак Снайдер представил доказательство, что режиссерская версия «Лиги справедливости» действительно существует
В 2020 году «Кинотавр» пройдет с 7 по 14 июня
Адам Сэндлер пригрозил снять «худший фильм в мире», если ему не дадут «Оскар» за «Неограненные драгоценности»
Режиссер «Последних джедаев» выразил желание снять эпизод «Мандалорца»
Оливия Уайлд защитила свою роль в драме «Дело Ричарда Джуэлла» от нападок сексистов
Слухи: Warner Bros хочет заменить Кавилла на малоизвестного актера в роли Супермена
Продюсер «Ведьмака» рассказал о кастинге «идеального» Лютика
Квентин Тарантино назвал три своих любимых фильма 2019 года
Режиссер экранизации Metal Gear обвинил Marvel и «Черную вдову» в плагиате игры Кодзимы
4 декабря 2019
Инсайдер: Warner Bros обсуждает возможность съемок продолжения «Эйса Вентуры» с Джимом Керри
«Что за балбес»: Марк Хэмилл подшутил над Джоном Бойегой, нечаянно слившим сценарий «Звездных войн»
Начинаем прощаться: Дэниел Крэйг в последний раз примерил роль Бонда в дебютном трейлере «Не время умирать»
Warner Bros задумалась о возможности снять трилогию о Джокере
Роберт Паттинсон не считает Бэтмена супергероем
В новом сериале Бондарчука про участников «фильмов для взрослых» постельные сцены снимут на смартфон
Все зависит от зрителей: продюсер «Алиты: Боевого ангела» призвал фанатов «закидывать» Disney просьбами о сиквеле
В трейлере «Черной вдовы» обнаружили пасхалку-отсылку к «Войне бесконечности»
Ожидаемо: «Мстители», «Ирландец» и «Король Лев» в шорт-листе потенциальных номинантов на «Оскар» за спецэффекты
Национальный совет кинокритиков США назвал «Ирландца» лучшим фильмом года, а Адама Сэндлера – лучшим актером
Второй день международного форума Российский кинобизнес 2019: Огромный пакет фильмов «Вольги» против Бонда и «Марафона желаний»
Мена Массуд пожаловался, что ему не предлагают новые роли после «Аладдина»
Мини-сериал «Дракула» от создателей «Шерлока» стартует в эфире 1 января 2020
Первый трейлер продолжения «Охотников за привидениями» выйдет в ближайшие дни
«Холодное сердце 2» стал фаворитом анимационной премии Annie Awards
Disney запустил разработку новой «Планеты обезьян» от режиссера «Бегущего в лабиринте»
Скарлетт Йоханссон узнала о смерти Черной вдовы еще до «Войны бесконечности»
Роберт Де Ниро защищает Анну Пэкуин после высмеивания ее роли в «Ирландце» хейтерами
Прояснилось: секретная реплика, которую Джейме сказал Бриенне в финале «Игры престолов»
Фото: Райан Рейнольдс познакомился с EXO на премьере «Шестеро в подполье»
9 эпизод «Звездных войн» обошелся без тестовых показов
«Лже-Цири» покажут уже в первом сезоне «Ведьмака»
3 декабря 2019
Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом
Скарлетт Йоханссон вновь поддержала Вуди Аллена: «Я верю моему другу»
Свадьба Супермена: звезда «Тайн Смолвиля» Том Уэллинг тайно женился
Режиссеру «Ford против Ferrari» надоели «предсказуемые» голливудские фильмы
Звезды «Форсажа» почтили память Пола Уокера на шестую годовщину его смерти
Видео дня: Хью Джекман встретил зиму, искупавшись в ледяном океане
Роберт Паттинсон считает себя «слишком старым и скучным» для повторения фанатской истерии эпохи «Сумерек»
Создатели «Доктора Кто» объявили дату премьеры 12 сезона в новом трейлере
Вопрос времени: Тодд Макфарлейн обещает снять «Спауна» даже без поддержки крупных киностудий
Защитники прав животных PETA назвали Хоакина Феникса «Человеком года»
Режиссер «Кошек» ответил на критику трейлера и обвинил во всем «сырые» визуальные эффекты
Первый день международного форума Российский кинобизнес 2019: Тройной удар от главных дистрибьюторов страны и первые независимые
Джей Джей Абрамс назвал любимую сцену приквел-трилогии «Звездных войн»
Дождались: Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»
Критики признали превосходство боевых сцен грядущего «Ведьмака» над «Игрой престолов»
Сценаристы «Мстителей: Финал» рады, что фанаты по-прежнему обсуждают оставшиеся без ответа вопросы о сюжете
Шоураннеры «Игры престолов» назвали свой любимый сезон
Прогнозы на «Оскар» 2020: кинокритики назвали фаворитов на номинацию «Лучший актер»
«Мы не спим с чужими мужьями и женами»: Табаков о травле Асмус и съемке постельных сцен в «Тексте»
Звезда «Гарри Поттера» хочет вернуться к одной из трех своих ролей в «Фантастических тварях»
«Скучный» или «шедевр»? Зрители «Ирландца» на Netflix разделились на два лагеря
2 декабря 2019
Бразильский президент обвинил Леонардо ДиКаприо в финансировании лесных пожаров – и актер ответил
Итоги года 2019 на Киноафише: голосуй за лучшие фильмы и актеров!
Мартин Скорсезе попросил не смотреть его фильмы с мобильного телефона
Эдвард Ферлонг расстроен судьбой Джона Коннора в «Терминаторе: Темные судьбы»
Вин Дизель подтвердил, что вернется к ролям Риддика и Грута
Шоураннер «Ходячих мертвецов» высказала надежду на возвращение Рика Граймса
Sony Pictures приобрела права на адаптацию фильма «Тварь» на международной арене
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном может продолжиться сольными спин-оффами Женщины-кошки и Пингвина
Оскаровская кампания «Мстителей: Финал» позиционирует кинокомикс как серьезную драму
Дэвид Кастанеда отпраздновал танцами завершение съемок 2 сезона «Академии Амбрелла»
Первые прогнозы на «Оскар» 2020: кинокритики рассказали, кто получит номинацию за «лучший сценарий»
Джек Куэйд предупреждает фанатов «Пацанов», что они «не готовы» ко второму сезону
«Не могу поверить, что обошел всех Хемсвортов»: Джейсон Момоа признан «Человеком года»
Дэниел Крэйг в последний раз возвращается к роли Бонда в дебютном тизере «Не время умирать»
«Железный человек» убедил Скарлетт Йоханссон согласиться на роль в Marvel
9 эпизод «Звездных войн» заработает дополнительные миллионы в китайском прокате
«Экшн, экшн и еще больше экшна»: Райан Рейнольдс назвал «Шестеро вне закона» классическим олдскульным боевиком Майкла Бэя
Netflix может снять анимационный сериал по «Ведьмаку»
«В 5 минутах «Ирландца» человечности больше, чем во всех фильмах Marvel»: режиссер провальной «Фантастической четверки» поддержал Скорсезе
Хэппи-энд по-голливудски: Netflix спас от закрытия один из старейших кинотеатров Нью-Йорка
Кит Харингтон рассказал, что Джон Сноу не собирался убивать Дейенерис в финале «Игры престолов»
