Вышел трейлер второго сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток»

В новых сериях старшая сестра Тимиоти Шаламе задумается о службе в армии, чтобы погасить свои долги.

Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер второго сезона молодежного комедийного сериала «Сексуальная жизнь студенток».

В центре сюжета — все те же соседки по общежитию Кимберли, Уитни, Лейтон и Бела. Ролик начинается с того, что успешная Бела предлагает организовать в университете мужское стриптиз-шоу, которое, по ее словам, будет олицетворять собой верность идеалам «секс-позитива и женственности». Все средства от шоу она предлагает пожертвовать на борьбу с изменением климата. В трейлере совмещаются юмористические сцены с более серьезными фрагментамт студенческой жизни, во время одного из которых, например, Кимберли узнает о своем огромном долге за учебу, после чего она спрашивает преподавателей сколько лет ей придется отслужить в армии, чтобы заработать необходимую сумму. В то же время Уитни пытается разобраться в запутанных отношениях с новым парнем, а Лейтон исследует свои сексуальные предпочтения.

К главным ролям во втором сезоне вернулись Полин Шаламе («Король Стейтен-Айленда»), старшая сестра Тимоти Шаламе, Амрит Каур («С большой буквы»), Рене Рэпп и Алай Шанель Скотт («Перезапуск»).

Главными авторами шоу вновь выступают Минди Кейлинг, известная многим как Кейли из сериала «Офис», и Джастин Ноубл.

Второй сезон «Сексуальной жизни студенток» будет состоять из 10 серий и выйдет на сервисе HBO Max 17 ноября этого года.