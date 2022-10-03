Завершились съемки перезапуска «Ворона» с Биллом Скарсгардом.

В конце прошлой недели в Праге официально подошли к концу съемки перезагрузки «Ворона». Производство ленты проходило в различных уголках столицы Чешской Республики на протяжении десяти недель. Теперь проект отправляется на длительный этап постпродакшна.

Главную роль в новой экранизации мрачного комикса Джеймса О’Барра сыграл звезда дилогии «Оно» и грядущего ремейка «Носферату» Билл Скарсгард. Его партнерами стали певица FKA Twigs, Дэнни Хьюстон («Чудо-женщина») и, по слухам, Джордан Болджер («Женщина-король»). За режиссуру перезапуска отвечает постановщик «Призрака в доспехах» и «Белоснежки и охотника» Руперт Сандерс. Сценарий написал автор «Короля Ричарда» Зак Бэйлин. Предполагается, что бюджет картины составят порядка $50 миллионов.

Работа над новым «Вороном» по разным причинам срывалась на протяжении более чем десяти лет. Последняя попытка перенести на большие экраны историю воскресшего ради мести рокера Эрика Дрейвена датирована 2018 годом. Тогда роль, из-за которой в 1993 году трагически погиб Брэндон Ли, планировал сыграть Джейсон Момоа, а до него с проектом связывали Брэдли Купера, Люка Эванса, Джеймса МакЭвоя, Джека Хьюстона, Тома Хиддлстона, Александра Скарсгарда и Марка Уолберга. В списке режиссеров в разное время фигурировали Корин Харди («Проклятие монахини»), Стивен Норрингтон («Блэйд»), Хуан Карлос Фреснадильо («28 недель спустя») и Ф. Хавьер Гутьеррес («Звонки»).

Дату премьеры «Ворон» пока не получил.