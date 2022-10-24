Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Либерея: Охотники за сокровищами" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пол Радд попадает в секретное измерение в первом трейлере «Человека-муравья: Квантомания»

Пол Радд попадает в секретное измерение в первом трейлере «Человека-муравья: Квантомания»

24 октября 2022 22:22
Пол Радд попадает в секретное измерение в первом трейлере «Человека-муравья: Квантомания»

Героев ожидает встреча с главным антагонистом «Саги мультивселенной», а также Биллом Мюрреем и многими другими.

Marvel Studios презентовала первый официальный трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» — это первый фильм в рамках пятой фазы MCU. В представленном ролике, сопровожденном композицией Элтона Джона Yellow Brick Road, наконец во всей красе показали главного антагониста «Саги мультивселенной» в лице Канга Завоевателя (Джонатан Мэйджерс). Если в первом сезоне «Локи» зрителям продемонстрировали самую дружелюбную версию персонажа, то в предстоящем триквеле зрителей ожидает знакомство с по-настоящему опасным злодеем.

Действие нового фильма развернется спустя некоторое время после событий «Мстителей: Финал», когда Человек-муравей вместе с героями Земли спасли человечество от безумного титана Таноса (Джош Бролин). С того момента прошло не так много времени, но за этот период жизнь Скотта Лэнга (Пол Радд) по-настоящему наладилась. Его приглашают на различные мероприятия, любят, уважают и ценят, хотя некоторые продолжают путать его с Человеком-пауком (Том Холланд), но это не особо расстраивает оптимиста Скотта. Кажется, что удача снова на его стороне, но в один момент все стремительно меняется.

По неосторожности Кэсси (Кэтрин Ньютон) с помощью специального устройства отправляет сигнал в квантовый мир, из-за чего протагониста, его дочку и всех членов семьи затягивает в скрытую вселенную. Теперь Скотту, Кэсси, а также Хоуп (Эванджелин Лилли), Хэнку Пиму (Майкл Дуглас) и Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер) необходимо как можно скорее вернуться обратно. В ходе своего путешествия по неизведанным территориям, где когда-то Джанет провела долгие годы, персонажам придется повстречать различных существ и нового опасного врага. Все это выведет их за пределы возможного и откроет новые горизонты реальности.

В фильме также снялись Билл Мюррей, Рэндалл Пак и Кори Столл, озвучивший кибернетического злодея МОДОКа. Снял блокбастер режиссер прошлых фильмов франшизы Пейтон Рид по сценарию Джеффа Лавнесса («Рик и Морти», «Мстители: Династия Канга»).

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» стартует в кинотеатрах 17 февраля 2023 года.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Читать далее 21 октября 2022
Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Читать далее 21 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени 6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени Читать далее 22 октября 2022
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Читать далее 23 октября 2022
Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Читать далее 21 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц 6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц Читать далее 22 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Читать далее 23 октября 2022
Related video