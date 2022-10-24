Пол Радд попадает в секретное измерение в первом трейлере «Человека-муравья: Квантомания»

Marvel Studios презентовала первый официальный трейлер «Человека-муравья и Осы: Квантомания» — это первый фильм в рамках пятой фазы MCU. В представленном ролике, сопровожденном композицией Элтона Джона Yellow Brick Road, наконец во всей красе показали главного антагониста «Саги мультивселенной» в лице Канга Завоевателя (Джонатан Мэйджерс). Если в первом сезоне «Локи» зрителям продемонстрировали самую дружелюбную версию персонажа, то в предстоящем триквеле зрителей ожидает знакомство с по-настоящему опасным злодеем.

Действие нового фильма развернется спустя некоторое время после событий «Мстителей: Финал», когда Человек-муравей вместе с героями Земли спасли человечество от безумного титана Таноса (Джош Бролин). С того момента прошло не так много времени, но за этот период жизнь Скотта Лэнга (Пол Радд) по-настоящему наладилась. Его приглашают на различные мероприятия, любят, уважают и ценят, хотя некоторые продолжают путать его с Человеком-пауком (Том Холланд), но это не особо расстраивает оптимиста Скотта. Кажется, что удача снова на его стороне, но в один момент все стремительно меняется.

По неосторожности Кэсси (Кэтрин Ньютон) с помощью специального устройства отправляет сигнал в квантовый мир, из-за чего протагониста, его дочку и всех членов семьи затягивает в скрытую вселенную. Теперь Скотту, Кэсси, а также Хоуп (Эванджелин Лилли), Хэнку Пиму (Майкл Дуглас) и Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер) необходимо как можно скорее вернуться обратно. В ходе своего путешествия по неизведанным территориям, где когда-то Джанет провела долгие годы, персонажам придется повстречать различных существ и нового опасного врага. Все это выведет их за пределы возможного и откроет новые горизонты реальности.

В фильме также снялись Билл Мюррей, Рэндалл Пак и Кори Столл, озвучивший кибернетического злодея МОДОКа. Снял блокбастер режиссер прошлых фильмов франшизы Пейтон Рид по сценарию Джеффа Лавнесса («Рик и Морти», «Мстители: Династия Канга»).

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» стартует в кинотеатрах 17 февраля 2023 года.