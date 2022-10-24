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В разработку официально запущена четвертая часть «Заклятия»

24 октября 2022 10:56
В разработку официально запущена четвертая часть «Заклятия»

В создании нового фильма одной из самых прибыльных хоррор-франшиз в истории вновь примут участие Джеймс Ван и Питер Сафран.

Кинокомпания New Line официально объявила о начале разработки четвертой части популярной хоррор-франшизы «Заклятие».

Сценаристом будущего фильма выступит Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, который также написал сценарий ко второму и третьему фильму в серии. Функции продюсеров проекта взяли на себя создатели франшизы Джеймс Ван и Питер Сафран. Вернутся ли к главным ролям Патрик Уилсон («Призрак оперы») и Вера Фармига («Мотель Бейтса») пока неизвестно, но это, скорее всего, лишь формальность.

Все части «Заклятия» основаны на биографии реальных исследователей паранормальных явлений Эда (Уилсон) и Лоррейн (Фарминга) Уорренов. Хотя в реальности супружескую пару ни раз обвиняли в мошенничестве, в фильмах все сверхъестественные дела, с которыми они сталкиваются, действительно оказываются проявлениями потусторонних сил. О сюжете «Заклятия 4» пока никакой информации нет.

«Заклятие» до сих пор остается одной из самых кассовых франшиз New Line. Оригинальный фильм при бюджете в $20 млн смог заработать $320 млн в мировом прокате. На данный момент общие сборы всей франшизы составляют свыше $2 млрд.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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