Архив новостей за декабрь 2024 года
31 декабря 2024
Что смотреть в январе: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стриминге
Предновогодняя телепрограмма на 31 декабря 2024 года для всех каналов
30 декабря 2024
Киногид-2025: 17 самых ожидаемых премьер нового года
Телепрограмма на сегодня, 30 декабря 2024 года, для всех каналов
29 декабря 2024
Телепрограмма на сегодня, 29 декабря 2024, для всех каналов
28 декабря 2024
Два хакера вовлекаются в опасную авантюру в трейлере сериала «Тихая гавань»
Илья Соболев стал участником петербургской «Новогодней почты»
«Бэтмен 2» вновь перенесен, новый фильм с Томом Крузом получил дату релиза
Телепрограмма на сегодня, 28 декабря 2024, для всех каналов
27 декабря 2024
Гэбриел Бассо разыскивает «крота» в ЦРУ в трейлере второго сезона «Ночного агента»
Успеть до курантов: топ-15 киношедевров 2024 года, которые нельзя пропустить
Не стоит ждать чего-то нового: появились рецензии на второй сезон «Игры в кальмара»
26 декабря 2024
Члены полярной экспедиции выживают на льдине в трейлере сериала «Челюскин. Первые»
Экстремально, но весело: Филипп Киркоров рассказал о съемках в комедии «Братья»
«Домовенок Кузя» стал лидером российского проката
Бизнес-леди беременеет от малознакомого соседа в трейлере комедии «Мы рожаем!»
25 декабря 2024
Бурак Озчивит приходит в гости с подарками в тизере специального эпизода «Я к тебе надолго»
Николай Фоменко и Влад Прохоров приумножают добро в трейлере сериала «Министерство Всего Хорошего»
Элли и Тотоний обретают друзей в финальном трейлере «Волшебника Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича»
24 декабря 2024
Роберт Де Ниро выясняет правду о разрушительной кибератаке в трейлере сериала «Нулевой день»
В прокат выходит мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6»
Следующим фильмом Кристофера Нолана станет адаптация «Одиссеи» Гомера
23 декабря 2024
Кина не будет: Джеймс Бонд застрял в разногласиях между Amazon и главным продюсером
Дебошир Тимофей Трибунцев оказывается в центре квартирного вопроса в трейлере «Дорогого родственника»
Павел Табаков и Ангелина Стречина застревают в лифте в трейлере ромкома «По любви»
21 декабря 2024
«Крейвен-охотник» вышел в российский прокат: если собрались посмотреть, готовьтесь к нюансам
20 декабря 2024
Киллер становится мишенью для конкурентов в трейлере триллера «Иллюзия контроля»
Девушка расследует гибель матери в трейлере хоррора «Заклятие. Новое поколение»
Умер каскадер Александр Пестов: он был дублером самого Боярского, вот где вы могли его видеть
Виктора Добронравова застают врасплох в тизере второго сезона «Инспектора Гаврилова»
19 декабря 2024
Дэвид Коренсвет дебютирует в роли Человека из стали в трейлере нового «Супермена»
Женщина получает в наследство проклятый дом в трейлере хоррора «Астрал. Кошмар в “Спринг Гарден”»
Александр Яценко изготовляет деревянного мальчика в тизере «Буратино»
Режиссер первых фильмов о Гарри Поттере о предстоящем ремейке: «Не знаю, как это можно сделать»
Дженна Ортега и Пол Радд сталкиваются с мифическим существом в трейлере фильма «Смерть единорога»
Праздничный детокс: топ-8 новых фильмов для идеальных каникул
18 декабря 2024
Владимир Машков сражается за Брестскую крепость в трейлере фильма «В списках не значился»
Критики без энтузиазма приняли фильм «Муфаса: Король Лев»
Юра Борисов и Макар Хлебников пускаются в опасную авантюру в трейлере драмы «Кончится лето»
Герои русских былин сражаются в виде роботов в трейлере фэнтези «Соловей против Муромца»
17 декабря 2024
Семейство обретает суперспособности в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»
Уилл Поултер и Джозеф Куинн выживают в Ираке в трейлере фильма «Война»
Третий сезон «Папиных дочек. Новые» выйдет в начале января
16 декабря 2024
Сериал «Малкольм в центре внимания» получит перезапуск в формате мини-сезона
Райан Рейнольдс и Хью Джекман готовят новый совместный проект
Грета Гервиг и Ноа Баумбак работают над сиквелом «Барби»
Дух захватывает: 8 самых впечатляющих фильмов 2024 года по версии Киноафиши
13 декабря 2024
Зло возвращается в трейлере хоррора «Первая ведьма. Новые души»
Дейзи Ридли противостоит террористам в трейлере боевика «Клинер»
Франшиза «Волшебник Изумрудного города» будет включать семь фильмов
Вот это по-нашему: гид по лучшим российским фильмам и сериалам 2024 года
12 декабря 2024
Очередной супергеройский провал: критики разгромили «Крейвена-охотника»
На МКиФ «Российский кинобизнес» обсудили необходимость повышения уровня инклюзивности
Главную роль в ремейке «Американского психопата» сыграет Остин Батлер
«Крэйвен-охотник» станет последним фильмом киновселенной Marvel от Sony
11 декабря 2024
Вышел трейлер фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»
Что читать в начале декабря? 15 увлекательных новинок на любой вкус
Качественный, но традиционный байопик: появились рецензии на фильм «Никому не известный»
Эдриан Броуди берется за масштабный архитектурный проект в трейлере «Бруталиста»
10 декабря 2024
Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс сражаются с зомби в трейлере хоррора «28 лет спустя»
На МКиФ «Российский кинобизнес» представили 5 фильмов, которые находятся в поиске дистрибьютора
Объявлены номинанты на «Золотой глобус» 2024
9 декабря 2024
Адам Скотт разыскивает свою якобы погибшую жену в трейлере второго сезона «Разделения»
В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»
Рината Тимербаева мошенничает и шпионит в трейлере комедийного сериала «Красная Поляна»
Марк Эйдельштейн сыграет главную мужскую роль во втором сезоне «Мистера и миссис Смит»
Аня Тейлор-Джой и Майлз Теллер следят за порталом в ад в трейлере триллера «Ущелье»
6 декабря 2024
Спецотряд сражается с оборотнями в трейлере хоррор-боевика «Операция “Кровавая охота”»
Становление Богородицы: вышел трейлер христианского эпоса «Дева Мария: Мать Христа»
В разработку запущен перезапуск «Клиники»
Объявлена программа МКиФ «Российский кинобизнес 24/25»
От оваций до фиаско: самые громкие триумфы и провалы в кино в 2024 году
5 декабря 2024
В производство запущена «Улыбка 3»
Джонни Депп имеет шанс вернуться к роли Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря»
Сектумсемпра! Северуса Снегга в сериале «Гарри Поттер» может сыграть Паапа Эссьеду
Режиссер уникальной новогодней комедии «Мое собачье дело» Александр Бабаев: «Мы попытались понять внутренний мир домашних питомцев»
4 декабря 2024
Звезда сериала «Жуки» Павел Комаров ответил на вопросы Киноафиши
Рэйчел Зеглер знакомится с гномами в трейлере игрового ремейка «Белоснежки»
Ирина Старшенбаум и Павел Прилучный имеют дело с мистикой в трейлере сериала «13 клиническая. Начало»
Завораживающий макабрический шедевр: появились рецензии на «Носферату» Роберта Эггерса
Субстанция успеха: 8 идеальных актерских перевоплощений 2024 года
3 декабря 2024
Вышел дублированный трейлер «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
«КиноРепортер» объявил победителей 12-й премии «Событие года»
Сделано в Сибири: 5 сериалов и фильмов с сибирской природой
Победителем 9-го Московского еврейского кинофестиваля стал итальянский фильм «Похищенный»
2 декабря 2024
Что смотреть в декабре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стриминге
Вуди Аллен готовится к съемкам своего нового фильма в Барселоне
Моника Беллуччи становится звездой кабаре в трейлере сериала «Это Париж!»
Том Круз сыграет в мистическом хорроре Дага Лаймана
На студии «Ленфильм» пройдет финал фестиваля «КИНОРОК»
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
