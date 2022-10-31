Мировые сборы «Черного Адама» превысили $250 млн, бокс-офис «Билета в рай» достиг $100 млн

Лидером североамериканского и мирового проката на этой неделе ожидаемо вновь стал «Черный Адам». За свои вторые выходные эпический супергеройский блокбастер с Дуэйном Джонсоном заработал еще $27,7 млн, доведя сборы на североамериканском рынке до $111,1 млн.

Уик-энд Хэллоуина обычно не славится внушительными сборами. В это время западная аудитория предпочитает совсем другие развлечения, нежели походы в кинотеатры, поэтому кинокомикс DC обвалился на целых 58%. На международной арене дела выглядят заметно лучше — $39 млн при падении на 45%. В общем же зачете лента имеет уже $250,1 млн. Для проекта с производственным бюджетом в $195 млн такие цифры далеко не лучший показатель, но и пока не повод для сильной паники. До релиза сиквела «Черной Пантеры» (11 ноября) у «Черного Адама» еще есть время пополнить свою копилку.

Приятной юностью для Warner Bros. стало то, что фильм получил прокатное удостоверение в Китае, где ему уже предрекают кассу от $95 до $130 млн. Премьера в Поднебесной состоится 11 ноября.

Отдельного внимания также заслуживает ромком с Джорджем Клуни и Джулией Робертс «Билет в рай». За десять дней в прокате США звездная романтическая комедия Universal Pictures заработала $33,7 млн. Общий бокс-офис картины теперь составляет внушительные $119,3 млн.

Пятерку лидеров прокатного чарта замыкают:

3. «Зловещий свет» — уик-энд $7 млн (США: $7 млн, общие: $7 млн);

4. «Улыбка» — уик-энд $5 млн (США: $92,3 млн, общие: $185,9 млн);

5. «Хэллоуин заканчивается» — уик-энд $3,8 млн (США: $60,3 млн, общие: $94,6 млн).