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Киноафиша Новости Вскоре на «Первом канале» стартует второй сезон сериала «Триггер»

Вскоре на «Первом канале» стартует второй сезон сериала «Триггер»

13 октября 2022 16:23
Вскоре на «Первом канале» стартует второй сезон сериала «Триггер»

Оглашена дата выхода продолжения.

Уже в будущий понедельник, 17 октября, в эфире «Первого канала» состоится долгожданная телевизионная премьера продолжения сериала «Триггер». Новые эпизоды выпустили еще в начале этого года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», а теперь серии будут показаны на телевидении.

В новом сезоне психологического триллера Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) покинет психиатрическую клинку, в стенах которой он провел больше года. Там он приходил в себя после сокрушительных событий прошлого. Первопричиной для важного шага станет гибель близкого человека. Цель протагониста — докопаться до истины. Параллельно главный герой возвращается к своей практике. С легкостью помогая другим разобраться в личных проблемах, психолог все сильнее запутывается в собственных чувствах и отношениях с друзьями и недоброжелателями. Тем не менее, теперь вместе Стрелецким есть та, рядом с кем он может быть просто собой.

Вторым сезоном занималась творческая команда оригинала: шоураннер Александра Ремизова («Топи») и сценарист Андрей Золотарев («Спутник»). Кадровая смена произошла на посту режиссера — вместо Дмитрия Тюрина новые эпизоды поставил Игорь Твердохлебов («Территория»). В актерский состав вошли Светлана Иванова, Лена Тронина, Андрей Мерзликин, Роман Маякин, Влад Тирон, Виктория Маслова, Ангелина Стречина, Игорь Костолевский, Сергей Гилев, Даниила Воробьев, Светлана Устинова, Антон Хабаров и Зоя Бербер.

Свежие серии будут выходить на «Первом» ежедневно в 21:45 сразу после телепрограммы «Время». В 2023 году в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выйдет полнометражный сиквел сериала.

Фото: Кинопоиск
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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