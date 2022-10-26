Netflix продлил сериал «Элита» на седьмой сезон

В то же время к выходу готовится шестой сезон подростковой драмы.

Подростковый драматический сериал «Элита» от Netflix был продлен на седьмой сезон. Об этом сегодня объявили представители платформы в ее официальных аккаунтах в социальных сетях. Информации о содержании седьмого сезона пока нет, известно лишь, что актер Омар Аюсо («Континенталь») точно вернется к своей привычной роли в шоу.

В настоящее время к выходу готовится шестой сезон «Элиты», его премьера состоится 18 ноября 2022 года. Главные роли в нем, помимо уже названного Аюсо, вновь сыграли Мария Педраса («Бумажный дом»), Итзан Эскамилья («Министерство времени»), Мигель Бернардо («1899») и Мигель Эрран («Достать до неба»).

Сериал повествует о трех подростках из бедных семей, которые были приняты на обучение в одно из самых элитных учебных заведений Бразилии — «Лас Энчинас». Богатым ученикам не понравилось, что их вынудили делить пространство школы с нищим, поэтому вскоре в ее стенах развернулась настоящая борьба за власть, участники которой не стеснялись прибегать к самым грязным методам, включая шантаж, предательство и даже убийство.

Первые серии «Элиты» вышли в 2018 году и сразу получили множество положительных отзывов от критиков и зрителей. Премьера оказалась настолько успешной, что всего через 12 дней Netflix продлил шоу на второй сезон. Сейчас шоу состоит уже из пяти сезонов.