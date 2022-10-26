Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix продлил сериал «Элита» на седьмой сезон

Netflix продлил сериал «Элита» на седьмой сезон

26 октября 2022 14:45
Netflix продлил сериал «Элита» на седьмой сезон

В то же время к выходу готовится шестой сезон подростковой драмы.

Подростковый драматический сериал «Элита» от Netflix был продлен на седьмой сезон. Об этом сегодня объявили представители платформы в ее официальных аккаунтах в социальных сетях. Информации о содержании седьмого сезона пока нет, известно лишь, что актер Омар Аюсо («Континенталь») точно вернется к своей привычной роли в шоу.

В настоящее время к выходу готовится шестой сезон «Элиты», его премьера состоится 18 ноября 2022 года. Главные роли в нем, помимо уже названного Аюсо, вновь сыграли Мария Педраса («Бумажный дом»), Итзан Эскамилья («Министерство времени»), Мигель Бернардо («1899») и Мигель Эрран («Достать до неба»).

Сериал повествует о трех подростках из бедных семей, которые были приняты на обучение в одно из самых элитных учебных заведений Бразилии — «Лас Энчинас». Богатым ученикам не понравилось, что их вынудили делить пространство школы с нищим, поэтому вскоре в ее стенах развернулась настоящая борьба за власть, участники которой не стеснялись прибегать к самым грязным методам, включая шантаж, предательство и даже убийство.

Первые серии «Элиты» вышли в 2018 году и сразу получили множество положительных отзывов от критиков и зрителей. Премьера оказалась настолько успешной, что всего через 12 дней Netflix продлил шоу на второй сезон. Сейчас шоу состоит уже из пяти сезонов.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать 4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать Читать далее 27 октября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Читать далее 25 октября 2022
6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени 6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени Читать далее 22 октября 2022
6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц 6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц Читать далее 22 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Читать далее 23 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Читать далее 23 октября 2022
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются 9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются Читать далее 26 октября 2022
Related video