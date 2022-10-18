Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой тигр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появились постеры «Крида 3» с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном Мэйджерсом

Появились постеры «Крида 3» с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном Мэйджерсом

18 октября 2022 14:46
Появились постеры «Крида 3» с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном Мэйджерсом

Главные герои не смогут убежать от своего прошлого.

В преддверии релиза дебютного трейлера третьей части «Крида» студия MGM презентовала первые официальные афиши, на которых в всей красе запечатлены персонажи Майкла Б. Джордана и Джонатана Мэйджерса. Представленные постеры связывает общий слоган — «От своего прошлого не убежишь».

О сюжете пока нет конкретных подробностей, но благодаря слогану с плакатов можно предположить, что чемпион Адонис Крид более глубоко связан со своим новым соперником — Дамианом Андерсоном. Помимо очередного серьезного испытания на ринге, центральному персонажу придется справляться с обязанностями отца и мужа. Правда, на этот раз он обойдется без ценных советов своего многоопытного наставника Роки Бальбоа — Сильвестр Сталлоне в триквеле не задействован.

Появились постеры «Крида 3» с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном МэйджерсомПоявились постеры «Крида 3» с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном Мэйджерсом

Финал трилогии является режиссерским дебютом ведущей звезды. В дополнение к этому и главной роли Джордан выполняет функции исполнительного продюсера. В творческий процесс также вовлечен и постановщик оригинала Райан Куглер, а сценарий написали Зак Бэйлин («Король Ричард») и Кинэн Куглер («Космический джем: Новое поколение»). Вместе с упомянутыми в фильме снялись Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Селенис Лейва, Спенс Мур II, Леа Хэйли, Джейкоб «Стич» Дюран, Сауль Альварес и Флориан Мунтяну, который вновь предстанет в качестве грозного Виктора Драго.

«Крид 3» стартует в кинотеатрах 3 марта 2023 года.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Достали из-под полы: 5 фактов о новых фильмах Marvel Достали из-под полы: 5 фактов о новых фильмах Marvel Читать далее 15 октября 2022
10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона 10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона Читать далее 18 октября 2022
Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок Читать далее 17 октября 2022
Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году Читать далее 16 октября 2022
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров Читать далее 18 октября 2022
От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс Читать далее 19 октября 2022
Тест: какая ты королева из «Игры престолов»? Тест: какая ты королева из «Игры престолов»? Читать далее 16 октября 2022
Другой менталитет: 5 советских фильмов, которые не понимают зрители из других стран Другой менталитет: 5 советских фильмов, которые не понимают зрители из других стран Читать далее 17 октября 2022
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Читать далее 19 октября 2022
Тест: за 5 вопросов определим, костюм какого героя тебе подойдет на Хэллоуин Тест: за 5 вопросов определим, костюм какого героя тебе подойдет на Хэллоуин Читать далее 15 октября 2022
Related video