Появились постеры «Крида 3» с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном Мэйджерсом

В преддверии релиза дебютного трейлера третьей части «Крида» студия MGM презентовала первые официальные афиши, на которых в всей красе запечатлены персонажи Майкла Б. Джордана и Джонатана Мэйджерса. Представленные постеры связывает общий слоган — «От своего прошлого не убежишь».

О сюжете пока нет конкретных подробностей, но благодаря слогану с плакатов можно предположить, что чемпион Адонис Крид более глубоко связан со своим новым соперником — Дамианом Андерсоном. Помимо очередного серьезного испытания на ринге, центральному персонажу придется справляться с обязанностями отца и мужа. Правда, на этот раз он обойдется без ценных советов своего многоопытного наставника Роки Бальбоа — Сильвестр Сталлоне в триквеле не задействован.

Финал трилогии является режиссерским дебютом ведущей звезды. В дополнение к этому и главной роли Джордан выполняет функции исполнительного продюсера. В творческий процесс также вовлечен и постановщик оригинала Райан Куглер, а сценарий написали Зак Бэйлин («Король Ричард») и Кинэн Куглер («Космический джем: Новое поколение»). Вместе с упомянутыми в фильме снялись Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Селенис Лейва, Спенс Мур II, Леа Хэйли, Джейкоб «Стич» Дюран, Сауль Альварес и Флориан Мунтяну, который вновь предстанет в качестве грозного Виктора Драго.

«Крид 3» стартует в кинотеатрах 3 марта 2023 года.