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Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры

22 ноября 2022 13:51
Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры

Продолжение выйдет на экраны в начале следующего года.

Netflix объявил дату выхода будущего второго сезона сериала «Викинги: Вальхалла». Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе 12 января следующего года. Также стример опубликовал несколько кадров из предстоящих серий.

Сериал является продолжением культового шоу «Викинги», созданного Майклом Херстом. После премьеры в феврале этого года проект смог быстро закрепиться в десятке популярнейших проектов Netflix и получить продление на два сезона.

Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры

Главные роли в сериале исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Лео Сутер («Сэндитон») и Фрида Густавссон («Тигры»).

Действие шоу разворачивается в начале XI века, спустя почти 200 лет после концовки оригинальных «Викингов». «Вальхалла» повествует о легендарных приключениях самых известных из когда-либо живших нормандских воителей — Лейфа Эрикссона (Корлетт), Фрейдис Эриксдоттер (Густавссон), Харальда Хардрада (Сутер) и короля Вильгельма Завоевателя. Во втором сезоне эти герои из легенд проложат свой путь, сражаясь за выживание в постоянно меняющемся мире.

Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры

Шоураннером новых серий выступает все тот Джеб Стюарт, создатель первого сезона, а также фильмов «Американские горки» с Деннисом Куэйдом и «Помеченные кровью» с Натали Элин Линд.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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