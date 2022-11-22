Второй сезон «Викингов: Вальхалла» получил дату премьеры

Продолжение выйдет на экраны в начале следующего года.

Netflix объявил дату выхода будущего второго сезона сериала «Викинги: Вальхалла». Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе 12 января следующего года. Также стример опубликовал несколько кадров из предстоящих серий.

Сериал является продолжением культового шоу «Викинги», созданного Майклом Херстом. После премьеры в феврале этого года проект смог быстро закрепиться в десятке популярнейших проектов Netflix и получить продление на два сезона.

Главные роли в сериале исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Лео Сутер («Сэндитон») и Фрида Густавссон («Тигры»).

Действие шоу разворачивается в начале XI века, спустя почти 200 лет после концовки оригинальных «Викингов». «Вальхалла» повествует о легендарных приключениях самых известных из когда-либо живших нормандских воителей — Лейфа Эрикссона (Корлетт), Фрейдис Эриксдоттер (Густавссон), Харальда Хардрада (Сутер) и короля Вильгельма Завоевателя. Во втором сезоне эти герои из легенд проложат свой путь, сражаясь за выживание в постоянно меняющемся мире.

Шоураннером новых серий выступает все тот Джеб Стюарт, создатель первого сезона, а также фильмов «Американские горки» с Деннисом Куэйдом и «Помеченные кровью» с Натали Элин Линд.