Критики сдержанно приняли сериал Тима Бертон «Уэнсдэй»

На прошлой неделе состоялась мировая премьера сериала Тима Бертона «Уэнсдэй», поэтому в сети появились первые отзывы американской прессы. Если говорить обобщенно, то реакция критиков получилось неоднозначной — на агрегаторе Rotten Tomatoes критический рейтинг проекта сейчас остановился на отметке 70% при 27 обзорах. С одной стороны, проект хвалят за визуальную составляющую, музыку и актерскую игру центральной звезды Дженны Ортеги, с другой — пишут, что с сюжетной точки зрения в шоу не смогли в полной мере реализовать амбиции этого материала.

Ниже приведены выдержки из рецензий:

Эрик Голдман, Fandom:

«На бумаге в «Уэнсдэй» так много привлекательных элементов, но с сожалением сообщаю, что на показах мне удалось посмотреть только первые три эпизода и они меня не особо впечатлили. Дженна Ортега великолепна, но остальное вокруг нее кажется странным, а попытки раздуть интригу и атмосферу не дотягивают до должного уровня».

Кэролайн Фрамке, Variety:

«Несмотря на фантастическую игру Ортеги и активное участие Бертона, в «Уэнсдэй» в целом ни в каком месте не отражено то, что сделало «Семейку Аддамс» такой по-хорошему странной (да и визуальная составляющая не дотягивает до должного уровня)».

Дэн Файнберг, The Hollywood Reporter:

«В целом, сериалу редко удается дотянуться до лавров главной героини, однако в нем все равно достаточно многообещающих элементов, и я надеюсь, что «Уэнсдэй» получит второй сезон, в котором исправят некоторые шероховатости».

Арезу Амин, Collider:

«В конце концов, несмотря на более мрачный, чем обычно, взгляд на «Семейку Аддамс», в «Уэнсдэй» бережно сохранили все отличительные черты, сделавшие персонажа таким уникальным».

Дэн Джолин, Empire:

«Вероятно, вы надеялись на лучшее будущее для самого яркого героя «Семейки Аддамс», но, по крайней мере, Дженна Ортега прекрасно ее сыграла».

Все восемь эпизодов мистической комедии выпустят на Netflix уже послезавтра, 23 ноября.