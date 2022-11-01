Морган Фриман снимется в многосерийном спин-оффе «Люси» Люка Бессона

Кинокомпании EuropaCorp и Village Roadshow объявили о начале совместной разработки спин-оффа боевика Люка Бессона «Люси». Сюжет пока не раскрывается, но Морган Фриман ведет переговоры о том, чтобы вернуться к роли профессора Нормана.

Оригинальная картина вышла на экраны в 2014 году, главные роли в ней, помимо Фримана, исполнили Скарлетт Йоханссон, Чхаве Мин-Сик и Амр Вакед. Фильм повествует о девушке Люси (Йоханссон), которая оказывается втянута азиатской мафией в сделку по транспортировке нового вида наркотиков. Во время перевозки часть загадочного вещества случайно попадает в ее организм, открывая ее разуму возможности, недоступные обычному человеку. Героиня обретает телепатию и телекинез, получает возможность слышать разговоры людей на огромных расстояниях, и это далеко не предел ее возможностей. После этого она отправляется мстить бандитам, разрушившим ее жизнь.

Сериал станет вторым проектом компании основанной Бессоном EuropaCorp после того, как ее выкупила Vine в 2019 году. В данный момент студия сосредоточена на разработке и сериалов, основанных на собственных известных франшизах, таких как «Люси» и «Перевозчик», и оригинальных фильмов.

Будет ли сам французский режиссер принимать участие в создании шоу, пока неизвестно. Бессон недавно завершил съемки своего нового фильма DogMan («Человек-собака») с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли.