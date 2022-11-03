Студия «Ленфильм» готовит супергеройский сериал о древнерусских богатырях

«Ленфильм» планирует снять фэнтези-сериал о русских богатырях, попавших в современность. Об этом сообщила пресс-служба студии.

Проект получил название «Витязи». В данный момент специалисты «Ленфильма» работают над его сценарием. При этом сериал уже успел получить грант от Института развития интернета.

Согласно описанию сериала, опубликованному студией, он будет представлять собой «сложносочиненную супергероику», в основу которой будут положены русские народные сказки и былины. Авторы взяли в качестве творческих ориентиров фильмы «Хранители» и «Мстители». При этом они подчеркивают, что их проект в первую очередь направлен на то, чтобы показать, что на основе народного фольклора можно создать что-то не менее интересное, чем американские фильмы:

«Наша главная цель — адаптировать эти сюжеты для молодежной аудитории, сделать так, чтобы Илья Муромец стал не менее популярным героем, чем супергерои из комиксов».

Сериал пока не имеет актерского состава, однако в качестве идеальных исполнителей главных ролей его авторы видят Ивана Добронравова («От печали до радости»), Юрия Колокольникова («Завтрак у папы»), Антона Васильева («Невский») и Александра Устюгова («Ментовские войны»).

Съемки проекта запланированы на 2023 год.