Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Другая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Французская кинокомпания Pathé возвращается на российский рынок

Французская кинокомпания Pathé возвращается на российский рынок

30 ноября 2022 12:16
Французская кинокомпания Pathé возвращается на российский рынок

Легендарная студия объявила, что покажет в России новую часть «Астерикса и Обеликса».

Интернет-портал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил о том, что крупная французская кинокомпания Pathé вернулась на российский рынок. В феврале этого года студия приняла решение приостановить сотрудничество с российскими партнерами, при этом продолжив выполнять обязательства по тем контрактам, которые были заключены до февраля.

Pathé — одна из старейших киностудий в мире, основанная еще в 1896 году, практически сразу после изобретения кино в 1895 году. Именно на ней были сняты многие легендарные французские картины, позже ставшие классикой мирового кино, такие как «Отверженные» Альбера Капеллани, «Я обвиняю» Абеля Ганса и «Верное сердце» Жана Эпштейна.

Генеральный директор кинопрокатной компании «Атмосфера кино» Вадим Иванов во время недавней презентации объявил, что в рамках новых соглашений с Pathé в России будет показан фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», очередная часть серии о приключениях веселых галлов. Ее релиз состоится 14 февраля 2023 года. Также в российских кинотеатрах появится новая дилогия-экранизация знаменитой приключенческой книги Александра Дюма: «Три мушкетера — ДʼАртаньян» и «Три мушкетера — Миледи». Фильмы выйдут в прокат в апреле и декабре следующего года соответственно. Ранее стриминговый сервис Disney+ объявил о том, что спин-оффы этой киноадаптации.

Фото: Pathé
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Читать далее 1 декабря 2022
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Читать далее 30 ноября 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Читать далее 30 ноября 2022
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Читать далее 1 декабря 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов 7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов Читать далее 26 ноября 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Читать далее 27 ноября 2022
Related video