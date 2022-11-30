Французская кинокомпания Pathé возвращается на российский рынок

Интернет-портал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил о том, что крупная французская кинокомпания Pathé вернулась на российский рынок. В феврале этого года студия приняла решение приостановить сотрудничество с российскими партнерами, при этом продолжив выполнять обязательства по тем контрактам, которые были заключены до февраля.

Pathé — одна из старейших киностудий в мире, основанная еще в 1896 году, практически сразу после изобретения кино в 1895 году. Именно на ней были сняты многие легендарные французские картины, позже ставшие классикой мирового кино, такие как «Отверженные» Альбера Капеллани, «Я обвиняю» Абеля Ганса и «Верное сердце» Жана Эпштейна.

Генеральный директор кинопрокатной компании «Атмосфера кино» Вадим Иванов во время недавней презентации объявил, что в рамках новых соглашений с Pathé в России будет показан фильм «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», очередная часть серии о приключениях веселых галлов. Ее релиз состоится 14 февраля 2023 года. Также в российских кинотеатрах появится новая дилогия-экранизация знаменитой приключенческой книги Александра Дюма: «Три мушкетера — ДʼАртаньян» и «Три мушкетера — Миледи». Фильмы выйдут в прокат в апреле и декабре следующего года соответственно. Ранее стриминговый сервис Disney+ объявил о том, что спин-оффы этой киноадаптации.