Фильм Marvel «Черная Пантера: Ваканда навсегда» добился признания среди критиков

До премьеры «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» осталось всего два дня, поэтому действие эмбарго для журналистов уже прекратилось. Судя по реакции критиков, сиквел прессе очень понравился. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг блокбастера сейчас составляет внушительные 87% положительных отзывов, а на Metacritic картина имеет 71 балл из 100 возможных.

Ленту хвалят за масштабность, эмоциональность и яркие актерские работы. Создателям удалось сделать качественное продолжение без центральной звезды оригинала. Многие едины во мнении, что история пропитана духом персонажа Чедвика Боузмана, так что фильм выглядит как своеобразный памятник покойному актеру. Из минусов чаще всего отмечают слишком большой хронометраж и перегруженность в плане сюжетных линий.

Ниже приведены выдержки из обзоров заокеанских СМИ:

Оуэн Глейберман, Variety:

«В фильме нет классической Черной Пантеры из комиксов, и он явно на 20 минут длиннее, чем стоило бы. И все же в «Ваканде навсегда» царит дух медленно разгорающегося эмоционального напряжения. Как только фильм начинает набирать обороты, он не останавливается».

Стефани Захарек, Time:

«Ваканда навсегда» — хороший фильм. Впрочем, Куглер или кто-то еще оказался попросту не в силах заполнить пустоту в самом его центре. Без Чедвика Боузмана в истории нет той самой магии».

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter:

«Райан Куглер отдает дань уважения Чедвику Боузману с первых же кадров ленты, которая не оставит никого из фанатов равнодушными».

К. Остин Коллинз, Rolling Stone:

«Фильм не всегда твердо чувствует почву под ногами, но в данном случае это почти уместно: более запутанная история в сочетании с более сложной эмоциональной составляющей».

Джонни Олексински, New York Post:

«Ваканда навсегда» закрепила «Черную Пантеру» в списке наиболее богатых и качественных франшиз Marvel».

Хорошая критика только укрепляет и без того отличные коммерческие перспективы продолжения. Согласно обновленным прогнозам, за первые выходные в американском прокате «Ваканда навсегда» заработает сумму от $175 млн до $185 млн. Глобальная же выручка за стартовую трехдневку должна составить в диапазоне от $355 млн до $365 млн — это будет третий по величине дебют в постпандемийный период. Больше в первые дни собирали только «Человек-паук: Нет пути домой» ($568 млн) и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($429 млн). Многие полагают, что «Ваканда навсегда» сможет царствовать в кинопрокате вплоть до середины декабря, когда выйдет «Аватар: Путь воды».