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Киноафиша Новости На канале ТВ-3 выйдет расширенная версия второго сезона «Эпидемии»

На канале ТВ-3 выйдет расширенная версия второго сезона «Эпидемии»

7 ноября 2022 16:51
На канале ТВ-3 выйдет расширенная версия второго сезона «Эпидемии»

В новой версии сезон стал длиннее на одну серию.

Уже сегодня на телеканале ТВ-3 состоится премьера расширенной версии второго сезона драматического сериала «Эпидемия». Главные роли в шоу исполнили Кирилл Кяро («Далекие близкие»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Марьяна Спивак («Нелюбовь») и Эльдар Калимулин («Калашников»).

По сюжету, новый неизвестный вирус поражает Москву. Власти закрывают все дороги в столицу, тем самым превращая ее в город мертвых, где каждый вынужден сражаться за свое выживание. Главный герой Сергей (Кяро), живущий за городом, решается на опасную вылазку с целью спасти оставшихся в Москве бывшую жену и дочь. Воссоединившись с ними, он отправляется в большое путешествие в Карелию — как можно дальше от смертельного вируса, бандитов и суровых мер властей.

Второй сезон «Эпидемии» вышел на ТНТ еще весной-летом этого года, его режиссером выступил Дмитрий Тюрин, который ранее работал над такими популярными проектами, как «Магомаев», «Триггер» и «Рубеж». Теперь же создатели шоу покажут зрителям расширенную версию. К сезону была добавлена новая девятая серия. Дополнительное время также позволило авторам подробнее раскрыть сюжетные линии некоторых второстепенных персонажей — например, жителей языческой деревни из третьей серии.

Фото: Premier
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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