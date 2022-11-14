Вышел трейлер сериала «Лживая взрослая жизнь» по одноименному роману Элены Ферранте

Потоковый сервис Netflix представил трейлер визуально насыщенной итальянской многосерийной драмы «Лживая взрослая жизнь». Сериал является экранизацией одноименного романа Элены Ферранте.

Действие шоу развернется в 1990-х годах в Неаполе. В центре повествования окажется молодая девушка Джованна (Джордана Маренго). Город раздел на две половины. В первой правит высший свет и аристократия, носящая на лицах маски лицемерия; вторая представляет собой бедные кварталы с манящей вульгарностью — там проживает загадочная тетушка главной героини, Виктория (Валерия Голино). Джованна будет колебаться между двумя этими разными мирами, но вся проблема в том, что ни в одном из них она не получает желаемого.

&n

В остальной актерский состав сериала вошли Алессандро Прециози («Великолепные Медичи»), Пина Турко («Гоморра»), Луиджи Чиокка («Невидимые дети»), Адриано Панталео («Никогда не шутите со звездами») и Джузеппе Брунетти («Моя гениальная подруга»). Постановкой всех шести эпизодов занимался сценарист фестивальной драмы «Женщина» Эдоардо Де Анджелис. В адаптации принимала непосредственное участие и сама Ферранте, автор литературного первоисточника.

Премьера «Лживой взрослой жизни» состоится на стриминге 4 января 2023 года.