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Киноафиша Новости Вышел трейлер сериала «Лживая взрослая жизнь» по одноименному роману Элены Ферранте

Вышел трейлер сериала «Лживая взрослая жизнь» по одноименному роману Элены Ферранте

14 ноября 2022 14:15
Вышел трейлер сериала «Лживая взрослая жизнь» по одноименному роману Элены Ферранте

В новом проекте Netflix расскажут историю взросления в разделенном на полвины Неаполе.

Потоковый сервис Netflix представил трейлер визуально насыщенной итальянской многосерийной драмы «Лживая взрослая жизнь». Сериал является экранизацией одноименного романа Элены Ферранте.

Действие шоу развернется в 1990-х годах в Неаполе. В центре повествования окажется молодая девушка Джованна (Джордана Маренго). Город раздел на две половины. В первой правит высший свет и аристократия, носящая на лицах маски лицемерия; вторая представляет собой бедные кварталы с манящей вульгарностью — там проживает загадочная тетушка главной героини, Виктория (Валерия Голино). Джованна будет колебаться между двумя этими разными мирами, но вся проблема в том, что ни в одном из них она не получает желаемого.

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В остальной актерский состав сериала вошли Алессандро Прециози («Великолепные Медичи»), Пина Турко («Гоморра»), Луиджи Чиокка («Невидимые дети»), Адриано Панталео («Никогда не шутите со звездами») и Джузеппе Брунетти («Моя гениальная подруга»). Постановкой всех шести эпизодов занимался сценарист фестивальной драмы «Женщина» Эдоардо Де Анджелис. В адаптации принимала непосредственное участие и сама Ферранте, автор литературного первоисточника.

Премьера «Лживой взрослой жизни» состоится на стриминге 4 января 2023 года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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