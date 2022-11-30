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Киноафиша Новости Британский детективный сериал «Мисс Скарлет и Герцог» продлен на четвертый сезон

Британский детективный сериал «Мисс Скарлет и Герцог» продлен на четвертый сезон

30 ноября 2022 17:05
Британский детективный сериал «Мисс Скарлет и Герцог» продлен на четвертый сезон

Съемки новых серий проходят в Сербии.

Как сообщает Deadline, британский детективный сериал «Мисс Скарлет и Герцог» был официально продлен на четвертый сезон. Съемки продолжения в данный момент ведутся в Сербии, а его премьера состоится в следующем году на телеканале PBS.

Главные роли в шоу исполняют Кейт Филлипс («Острые козырьки»), Стюарт Мартин («Игра престолов»), Кэти Бэлтон («Серебряные коньки») и Эван МакКейб («Доктор Кто»). Режиссерами четвертого сезона выступят Нимер Рашед («Госпиталь «Хорошая карма»), Рэйчел Нью («Расследования на Майорке») и Милош Кодемо («Убийцы моего отца»).

В центре сюжета — Элиза Скарлет (Филлипс), первая женщина-детектив в викторианском Лондоне. Вместе со своим коллегой и потенциальным возлюбленным инспектором Уильямом «Герцогом» Веллингтоном (Мартин) она расследует тайны и преступления, не дающие жителям города спокойно спать по ночам.

Персонаж Элизы во многом был вдохновлен образом Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения». Даже ее имя представляет собой комбинацию имен двух знаменитых литературных героинь — той же Беннетт и Скарлетт О’Хары из «Унесенных ветром». Первый сезон шоу, вышедший на экраны в 2019 году, был посвящен попыткам Элизы продолжить дело ушедшего из жизни отца, сохранить его детективное агентство, а также создать себе репутацию в бизнесе, целиком оккупированном мужчинами. Во втором сезоне ей пришлось столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны другого агентства и разбираться в своих непростых отношениях с инспектором Веллингтоном.

В данный момент к выходу готовится третий сезон сериала. Его премьера состоится на 8 января 2023 года. Новые эпизоды будут выходить еженедельно до 12 февраля.

Фото: Masterpiece
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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