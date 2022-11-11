Линдси Лохан выразила желание сняться в фильме Marvel

Буквально вчера на сервисе Netflix состоялась премьера праздничной комедии «Незабываемое Рождество». Для Линдси Лохан этот фильм стал первым после долгого перерыва. В честь релиза ленты актриса пообщалась с изданием Forbes, выразив желание в будущем поэкспериментировать с жанрами. Обычно она работает над легкими историями или драмами, но сейчас исполнительница не прочь взяться за что-нибудь неординарное для себя — например, сняться в каком-нибудь проекте Marvel:

«Мне искренне нравятся ромкомы, и при возможности я всегда буду рада в них сниматься. Но есть кое-что еще: я никогда не снималась в боевиках. Мне бы хотелось сделать что-нибудь интересное вместе со студией Marvel. Проще говоря, я открыта для разнообразных ролей».

Формально в фильмографии Лохан присутствует один яркий боевик — «Мачете» Роберта Родригеса, но там у нее очень маленькая роль.

Кинокарьера Лохан долгое время пребывала в состоянии простоя, но в последнее время она стала потихоньку возвращаться к творческой деятельности. Контракт с Netflix этому отлично поспособствовал. Недавно Лохан сыграла во втором подряд проекте стримингового гиганта — романтической комедии «Ирландское желание». Примечательно, что режиссером этого фильма выступает Джанин Дамиа, с которой звезда «Дрянных девчонок» работала над «Незабываемым рождеством».