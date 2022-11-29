Тайлер Перри снимет четыре фильма для Amazon

Ранее компания объявила, что начнет инвестировать в собственные фильмы до $1 млрд в год.

Компания Amazon объявила о том, что заключила соглашение с Тайлером Перри, согласно которому кинематографист напишет сценарии, срежиссирует и спродюсирует четыре фильма для стримингового сервиса Amazon Prime Video.

Сам Перри уже прокомментировал предстоящее сотрудничество:

«Я благодарен за возможность поработать с Amazon Studios и вывести свои фильмы на Prime Video. Глава студии Дженнифер Салке и ее команда встретили меня с распростертыми объятиями. Я с нетерпением жду возможности представить наши совместные уникальные проекты зрителям по всему миру».

Какая-либо конкретная информация по каждому из будущих фильмов пока недоступна. Также неясно, будет ли Перри играть главную роль в каком-либо из них.

Как режиссер Перри в первую очередь известен по комедийной серии фильмов о бабушке Мэдее, а также сериалам «Дом семейства Пэйн» и «Овальный кабинет». Последним на данный момент его проектом является картина «Блюз джазмена» для Netflix. Как актера многие зрители могут знать Перри по знаменитым летам «Не смотрите наверх», «Власть» и «Исчезнувшая». На прошлогоднем «Оскаре» кинематографист был удостоен «Гуманитарной премии имени Джин Хершолта», особой награды киноакадемии за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Ранее издание Bloomberg поделилось информацией о том, что Amazon планирует нарастить производство фильмов для кинотеатрального проката, начав инвестировать в эту сферу до $1 млрд в год. Хотя вероятнее всего, большая часть этих средств будет направлена на проекты студии MGM, приобретенной Amazon в этом году. Возможно, фильмы Перри также станут частью этой стратегии и будут выпущены в кинотеатрах.