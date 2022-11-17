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Киноафиша Новости Неопытный юрист Ной Сентинео начинает работать на ЦРУ в трейлере сериала «Рекрут»

Неопытный юрист Ной Сентинео начинает работать на ЦРУ в трейлере сериала «Рекрут»

17 ноября 2022 13:01
Неопытный юрист Ной Сентинео начинает работать на ЦРУ в трейлере сериала «Рекрут»

Зрителей ждет шпионский триллер о крупном заговоре.

Потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер многосерийного шпионского триллера «Рекрут» (The Recruit), главную роль в котором сыграл Ной Сентинео — звезда блокбастера DC «Черный Адам» и популярной романтической трилогии «Всем парням, которых я любила».

В центре повествования остросюжетного шоу окажется молодой юрист по имени Оуэн Хендрикс (Сентинео), втянутый в крайне опасную авантюру. Рекрутированный в ЦРУ протагонист невольно ввязывается в крупный международный политический заговор после допроса бывшей осведомительницы Макс Меладзе (Лора Хэддок). Она несет большую угрозу для агентства, потому что грозится раскрыть деликатные секреты американцев, если ей не помогут в одном сомнительном деле. Таким образом Хендрикс становится центральной фигурой в очень опасной игре высших эшелонов власти и сам оказывается под прицелом.

На правах исполнительного продюсера, шоураннера и главного сценариста выступает Алекси Хоули («Последователи», «Новичок»). Первые два эпизода поставил Даг Лайман («Грань будущего», «Мистер и миссис Смит»). В остальной актерский состав проекта вошли Вонди Кертис-Холл, Колтон Данн, Арти Манн, Кайла Зандер, Байрон Манн, Энджел Паркер и Кэтрин Кинг.

Все серии «Рекрута» выйдут на Netflix 16 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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