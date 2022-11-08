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Киноафиша Новости Эдвард Нортон собирает друзей в новом трейлере «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Эдвард Нортон собирает друзей в новом трейлере «Достать ножи: Стеклянная луковица»

8 ноября 2022 11:08
Эдвард Нортон собирает друзей в новом трейлере «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Бенуа Блану снова придется искать убийцу в большом кругу подозреваемых.

Потоковый сервис Netflix выпустил новый трейлер детектива Райана Джонсона «Достать ножи: Стеклянная луковица» — сиквела хита трехлетней давности. В отличие от предыдущего ролика, где лишь ознакомительно показали персонажей, в новом рекламном видео уже погружают в сюжет.

Действие второй части развернется в жаркой Греции, куда эксцентричный техномиллиардер Майлз Брон (Эдвард Нортон) приглашает своих многочисленных университетских друзей на личный уединенный остров. Он надеется необычным образом провести выходные, а именно — сыграть в странную ролевую игру по поиску его убийцы. По задумке богача, приятели должны раскрыть хитросплетенное выдуманное преступление, а победитель получит крупный приз. Но все идет не по плану, когда на острове происходит настоящее преступление, которое предстоит распутывать опытному сыщику Бенуа Блану (Дэниэл Крэйг). Именно его Брон приглашает как специального гостя-консультанта, чтобы он присматривал за игровым процессом. Когда дело обретает серьезный оборот, детективу придется включить всю свою смекалку и дедукцию, чтобы вывести на чистую воду коварного негодяя.

В звездный актерский состав картины вошли Дэйв Батиста, Кейт Хадсон, Кэтрин Хан, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн, Жанель Моне, Лесли Одом — младший и Итан Хоук, которого так и не показали в трейлере. Также в фильме успели отметиться ныне покойные артисты: легенда Бродвея Стивен Сондхайм и звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери.

У второй части будет недельный кинотеатральный релиз, который начнется с 23 ноября, а ровно через месяц, 23 декабря, состоится цифровая премьера на Netflix — стриминг возлагает на проект очень большие надежды.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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