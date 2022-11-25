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Киноафиша Новости Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен в первом тизере сериала «Остров мертвецов»

Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен в первом тизере сериала «Остров мертвецов»

25 ноября 2022 11:29
Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен в первом тизере сериала «Остров мертвецов»

Премьера спин-оффа состоится весной следующего года.

Телеканал AMC опубликовал короткий тизер сериала «Остров мертвецов», будущего спин-оффа «Ходячих мертвецов». Главные роли в шоу исполнили Лорен Кохэн («Кукла») и Джеффри Дин Морган («Сверхъестественное»).

Действие сериала развернется в постапокалиптическом Нью-Йорке. В центре сюжета — Мэгги (Кохэн) и Ниган (Морган). Персонажи долгое время враждовали друг с другом после того, как Ниган жестоко убил мужа Мэгги, Гленна (Стивен Ян). Однако позже мужчина исправился, встал на путь добра, и два героя смогли достаточно неплохо сработаться друг с другом.

Тизер «Острова мертвецов» показывает, как Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен, который уже давно оказался отрезан от материка. Официальный синопсис проекта от AMC гласит:

«Разрушающийся город наполнен мертвецами и бандитами, которые превратили Нью-Йорк в свой собственный отдельный мир, наполненный анархией, опасностями, красотой и ужасом».

Шоураннером проекта выступает Эли Хорн, ранее принимавший участие в разработке оригинальных «Ходячих мертвецов».

Кроме «Острова мертвецов», в данный момент в производстве также находятся спин-офф о Дэрриле Диксоне с Норманом Ридусом («Святые из Бундока») в главной роли, а также шоу о Рике Граймсе и Мишон с Эндрю Линкольном («История семьи Блум») и Данай Гурирой («Черная пантера»).

Премьера «Острова мертвецов» намечена на апрель 2023 года.

Фото: AMC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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