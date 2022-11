Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим

Ни для кого уже не новость, что одним из главных злодеев киновселенной как минимум одной из грядущих фаз будет Канг Завоеватель, чей полнометражный дебют состоится в триквеле «Человека-муравья». Однако он – не единственная новая угроза в MCU. Еще летом гостям на Comic Con’е в Сан-Диего показали эксклюзивные кадры, где на миллисекунду появляется МОДОК – еще один суперзлодей из комиксов. В недавно выпущенный трейлер фильма он не попал, но уже не остается почти никаких сомнений в том, что не только с Кангом придется столкнуться Скотту Лэнгу.

Вообще МОДОК – это аббревиатура, на английском расшифровывающаяся как Mental Organism Designed Only for Killing (Ментальный организм, созданный только для убийств), хотя со временем mental сменилось на mobile (мобильный). Но прежде чем появился МОДОК, был неприметный ученый Джордж Тарлтон, вступивший в организацию ученых-радикалов A.I.M. (Advanced Idea Mechanics – что-то вроде «Механика продвинутых идей»), чьей целью было уничтожить правительства всех стран с помощью технологий. Бедолага Тарлтон стал подопытной крысой – его как бы соединили с технологией под названием M.O.D.O.C. (Mental Organism Designed Only for Computing – Ментальный организм, созданный только для расчетов), которая не только наделила его феноменальным интеллектом, но и изуродовала: голова его стала настолько велика, что для передвижений ему потребовался особый транспорт – Кресло судного дня.

После этого он первым делом меняет в своем имени одну букву и решает перехватить власть в организации, сотворившей с ним такое, а затем с завидным постоянством ввязывается в разборки с супергероями, но в общем-то тщетно. МОДОК – это такой суперзлодей-неудачник, которому зашкаливающие амбиции всегда мешают. Но ровно это может сделать его одним из самых запоминающихся злодеев MCU – комедийного потенциала у него предостаточно. Это хорошо понятно по одноименному короткому сериалу от Hulu.

МОДОК в мульсериале и в комиксах

Впервые Высший эволюционер появился на страницах комиксов в 1966 году, хотя о его происхождении стало известно несколько позже. Когда-то его звали Герберт Эдгар Уиндем, он был ученым, который во время своей учебы в Оксфорде увлекся генетикой. Будучи участником научной конференции в Женеве, Герберт получил от незнакомца записи, в которых содержалась информация о том, как можно манипулировать генетическим кодом.

Выгнанный из университета за свою одержимость Герберт не теряет времени и использует добытые знания, чтобы ускорить действие эволюционного процесса своего далматинца, в результате чего тот превращается в антропоморфное существо. Однако в результате несчастного случая творение Уиндема умирает, и тот приходит к мысли, что ради безопасности своих созданий он должен найти для работы спрятанное едва ли не от всего человечества место – им становится гора Вандагор.

Здесь он продолжает эксперименты над своими антропоморфными творениями, которых называет Новыми людьми. Но в скором времени Земли Герберту стало мало, и он отправился на поиски новой планеты и нашел ее – на Вандагоре II он разместил своих Новых людей, однако те вскоре одичали и восстали против своего создателя. Тогда Герберт провел на себе эксперимент, который готовил для Халка, – эволюционировал на миллионы лет, в результате чего превратился в богоподобное существо. После этого, ужаснувшись тому, в каких монстров превратились его создания, Высший эволюционер запустил обратный процесс и вернул им прежнюю форму.

Высшего эволюционера сложно однозначно назвать злодеем или героем: например, он периодически выступал союзником Тора, но до этого пытался форсировать эволюционный процесс всего населения Земли, за что навлек на себя гнев Мстителей. С одной стороны, он – ученый, который вроде как всегда хотел сделать как лучше, но и за свои неудачи готов брать ответственность. С другой, у него случаются маниакальные эпизоды, когда он убежден, что цель оправдывает средства, и новый мир без всякой жестокости реально жестокостью же и построить. В общем Высший эволюционер – персонаж крайне противоречивый, поэтому хочется верить, что хотя бы над этим «злодеем» Marvel Studios поработала лучше чем обычно.

Высший эволюционер

Капюшон – довольно молодой герой комиксов: его дебют состоялся всего лишь в 2002 году. Отец юного Паркера Роббинса работал на Кингпина и однажды не вернулся с работы, на которую отправился по приказу криминального авторитета. Мать Паркера попала в психиатрическую лечебницу – он остался один и стал карманником. Однажды на старой фабрике, прежде контролируемой якудза, Паркер натыкается на оставленный мафией ящик, в котором находит странные ботинки и красный плащ – прикоснувшись к предметам, Паркер навсегда меняют свою жизнь.

Оказывается, что эти артефакты связывают своего владельца с Дормамму, и тот становится чем-то вроде посредника мага, получая силы от темного измерения, которые в итоге развращают его душу. Паркер берет себе имя Капюшон, после чего берется за создание мощнейшей криминальной организации, которая должна стать чем-то вроде империи Кингпина, только состоять будет из суперзлодеев.

Не совсем понятно, каким образом Капюшон стал врагом Железного сердца в MCU: на страницах комиксов они никогда не встречались, хотя и появлялись в одном и том же выпуске. Тем не менее кажется абсолютно логичным ввести этого персонажа именно сейчас: главный супергерой уличного калибра – Сорвиголова – возвращается в «Рожденном заново», а значит, нужен и суперзлодей уличного калибра, и Капюшон на эту роль подходит почти идеально – лучше был бы только Меченый, на появление которого намекал финал третьего сезона «Сорвиголовы» от Netflix.