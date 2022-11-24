Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I»

В российском прокате гремит фильм «Пётр I: Последний царь и первый император». Лента АО «Газпром-Медиа Холдинг» производства компании 1-2-3 Production по заказу ПАО «Газпром», выпущенная «Централ Партнершип», собрала уже 210 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд для неигрового кино, когда-либо выходившего в отечественных кинотеатрах. По мнению актрисы Ксении Утехиной, именно необычный жанр стал залогом успеха картины.

«Мне кажется, успех фильма в том, что это новый формат, непривычный для нас. Обычно мы ходим в кино на художественные фильмы, а здесь – совершенно другая история. Это новый и интересный формат, где на документальных отрывках ты не успеваешь заскучать, потому что они сменяются художественными вставками и крутой анимацией. При этом в фильме есть огромное количество полезной информации, которая интересно подана – поэтому он настолько успешен. Это качественное кино с прекрасными актёрскими работами и удачно реализованной режиссёрской задумкой», – рассуждает Ксения Утехина.

В настоящий момент авторы фильма уже готовят ряд продолжений. Картина о Петре I станет первой из исторического киноцикла о российских правителях. В продолжении фильма центральной фигурной станет Екатерина I – супруга Петра, образ которой на экране воплотила Ксения Утехина.

«Конечно, мне бы лично очень хотелось продолжить линию своего персонажа, ведь про неё вообще ничего не снимали. Есть фильмы и сериалы про Екатерину II, а вот про Екатерину I нет, и в моём окружении есть люди, которые вообще не знают историю этой личности. Я считаю, что моего персонажа обязательно нужно раскрыть», – говорит актриса.

Фильм «Пётр I. Последний царь и первый император» создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это уникальный масштабный проект-реконструкция, созданный для семейной аудитории и в деталях воссоздающий исторические события в России XVII и XVIII веков, рассказывающий, как Древняя Русь превратилась в Российскую империю и как строилось государство, которое стало фундаментом для современной России.