Появился новый кадр с Джонни Деппом в образе Людовика XV из фильма «Жанна Дюбарри»

В своем первом за три года проекте актер сыграл любвеобильного короля Франции.

Компания Wild Bunch презентовала свежий кадр французской историко-романтической драмы с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри». На представленном изображении актер запечатлен в образе короля Людовика XV.

Действие развернется в Париже XVIII века. Фильм будет представлять собой вольный пересказ реальных событий о проницательной куртизанке Жанне Дюбарри (Майвенн Ле Беско) — незаконнорожденной дочки швеи, сумевшей вырваться из нищеты. Благодаря своему острому уму и природному обаянию, Дюбарри вошла в окружение самого Людовика XV (Депп) и обольстила любвеобильного монарха. Не подозревая о далеко не благородном происхождении своей молодой возлюбленной, одурманенный король пригласил женщину в Версальский дворец. На новом месте появление любовницы вызвало вопиющее возмущение и породило целую паутину интриг.

Помимо ведущей роли, Майвенн выступает как режиссер и соавтор сценария. Текст она написала вместе с Тедди Лусси-Модесте («Мое прекрасное лето с Софи»). В остальной актерский состав вошли Пьер Ришар, Ноэми Львовски, Бенжамен Лаверн, Индия Хэйр, Марианн Басле, Паскаль Греггори и Мельвиль Пупо.

Съемки фильма начались в конце июля и заняли одиннадцать недель. Сейчас идет постпроизводство, в то время как продюсеры занимаются продажей прав международным прокатчикам. Для Деппа это будет первый кинопроект за три года. Его последним фильмом на данный момент является биографическая драма «Великий».