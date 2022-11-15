Семейная документалистика: вышел трейлер фильма Роберта Дауни — младшего о своем отце

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер документального фильма Sr. («Роберт Дауни ст.»), посвященного отцу Роберта Дауни — младшего.

Всему миру известно имя звезды фильмов Marvel и многолетнего исполнителя роли Железного человека. Однако мало кто знает, что на самом деле любовь к кино Роберт унаследовал от отца, знаменитого независимого режиссера и сценариста Роберта Дауни — старшего, создателя фильмов «Компания Хьюго», «Слишком много солнца» и «Губы напрокат». Именно в фильмах Дауни-старшего его сын начал свою карьеру. Все последние годы своей жизни режиссера мучали страшные боли, однако каким-то образом он все равно умудрялся сохранять оптимизм и непринужденное чувство юмора. Дауни-старший скончался в 2021 году от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. Этот фильм повествует о трех годах его жизни, взглядах на мир, свое творчество, отношениях с другими людьми и с собственным сыном.

Дауни-младший Принимал активное участие в разработке картины, так как он считает, что великое наследие его семьи заслуживает того, чтобы быть задокументированным и показанным всему миру. Процесс его работы над проектом можно увидеть прямо в трейлере: он постоянно делает заметки, просит снять дополнительные дубли и решает, как назвать будущий фильм. Кроме того, в разговорах с отцом, записанных специально для ленты, он и сам рассказал о нескольких неприятных эпизодах из своей биографии, например, о зависимости от наркотиков, которая чуть не стоила ему карьеры.

Режиссером фильма выступил Крис Смит, автор знаменитых документальных картин «Джим и Эндрю: Другой мир», «Исчезновение Мэделин Маккэнн» и «Развал». Его работы ни раз удостаивались номинаций на главные премии ведущих мировых кинофестивалей.

Премьера Sr. Состоится на Netflix 2 декабря.