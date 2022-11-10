Ждать ли триквел? Райан Куглер и Кевин Файги прокомментировали будущее «Черной Пантеры»

Североамериканский релиз «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» состоится уже завтра, но в сети уже активно идут разговоры о потенциальном триквеле. Вторая часть получила отличную критику и на днях продемонстрирует мощный старт в кинопрокате, поэтому никто не сомневается, что рано или поздно следующий фильм обязательно снимут.

В новом объемном материале Variety, посвященном сиквелу, репортеры пообщались с творческой командой блокбастера и обсудили будущее супергеройской франшизы. По словам режиссера Райана Куглера, работа над сиквелом была крайне изнурительной, не говоря уже о смерти Чедвика Боузмана, которая всех подкосила. Сейчас он хочет немного отдохнуть, поэтому конкретного ответа о «Черной Пантере 3» у него пока нет:

«Могу сказать определенно — пока что я понятия не имею, чем буду заниматься дальше как сценарист и режиссер. Мне нравится снимать фильмы, но, как говорит персонаж из нашей ленты, я отдал этому всего себя. В картине буквально весь я. После пресс-тура мне нужно будет немного поразмыслить о будущем».

Глава Marvel Studios Кевин Файги был более прямолинеен. По словам мегапродюсера, он уже обсуждал с режиссером идеи касательно третьего фильма, но даже если Куглер решит остановиться, истории героев Ваканды обязательно будут продолжаться:

«Вернусь к словам, которые я сказал, когда мы решили снимать «Ваканду навсегда» после потери Чеда. Эта мифология, эти актеры и персонажи заслуживают продолжения и будут продолжаться даже после нашего ухода. Я надеюсь, что у данной истории будет вечная жизнь, как это было с комиксами, которые существуют уже на протяжении пяти десятилетий».

Также Файги опроверг слухи о привлечении Куглера на пост режиссера кульминационного проекта «Саги мультивселенной» — «Мстители: Секретные войны». По словам Файги, он всегда открыт к сотрудничеству с Куглером, но по поводу кроссовера к режиссеру не обращались.

В этом же интервью продюсер Нэйт Мур заявил, что в разработке Marvel и производственной компании Куглера Proximity Media находится ряд сериалов для Disney+ о мире Ваканды. В этих проектах фигурируют как новые, так и хорошо знакомые персонажи.