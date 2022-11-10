Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Слон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ждать ли триквел? Райан Куглер и Кевин Файги прокомментировали будущее «Черной Пантеры»

Ждать ли триквел? Райан Куглер и Кевин Файги прокомментировали будущее «Черной Пантеры»

10 ноября 2022 15:20
Ждать ли триквел? Райан Куглер и Кевин Файги прокомментировали будущее «Черной Пантеры»

В разработке уже пребывают многосерийные спин-оффы о мире Ваканды.

Североамериканский релиз «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» состоится уже завтра, но в сети уже активно идут разговоры о потенциальном триквеле. Вторая часть получила отличную критику и на днях продемонстрирует мощный старт в кинопрокате, поэтому никто не сомневается, что рано или поздно следующий фильм обязательно снимут.

В новом объемном материале Variety, посвященном сиквелу, репортеры пообщались с творческой командой блокбастера и обсудили будущее супергеройской франшизы. По словам режиссера Райана Куглера, работа над сиквелом была крайне изнурительной, не говоря уже о смерти Чедвика Боузмана, которая всех подкосила. Сейчас он хочет немного отдохнуть, поэтому конкретного ответа о «Черной Пантере 3» у него пока нет:

«Могу сказать определенно — пока что я понятия не имею, чем буду заниматься дальше как сценарист и режиссер. Мне нравится снимать фильмы, но, как говорит персонаж из нашей ленты, я отдал этому всего себя. В картине буквально весь я. После пресс-тура мне нужно будет немного поразмыслить о будущем».

Глава Marvel Studios Кевин Файги был более прямолинеен. По словам мегапродюсера, он уже обсуждал с режиссером идеи касательно третьего фильма, но даже если Куглер решит остановиться, истории героев Ваканды обязательно будут продолжаться:

«Вернусь к словам, которые я сказал, когда мы решили снимать «Ваканду навсегда» после потери Чеда. Эта мифология, эти актеры и персонажи заслуживают продолжения и будут продолжаться даже после нашего ухода. Я надеюсь, что у данной истории будет вечная жизнь, как это было с комиксами, которые существуют уже на протяжении пяти десятилетий».

Также Файги опроверг слухи о привлечении Куглера на пост режиссера кульминационного проекта «Саги мультивселенной» — «Мстители: Секретные войны». По словам Файги, он всегда открыт к сотрудничеству с Куглером, но по поводу кроссовера к режиссеру не обращались.

В этом же интервью продюсер Нэйт Мур заявил, что в разработке Marvel и производственной компании Куглера Proximity Media находится ряд сериалов для Disney+ о мире Ваканды. В этих проектах фигурируют как новые, так и хорошо знакомые персонажи.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов Читать далее 9 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Related video