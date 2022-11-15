Впереди кульминация: создатели «Очень странных дел» рассказали о работе над финалом сериала

Пятый сезон «Очень странных дел» сейчас находится в активной стадии написания. В рамках воскресной панели FYC создатели ностальгической научно-фантастической драмы Мэтт и Росс Даффер поделились свежими сведениями насчет концовки шоу. По словам дуэта шоураннеров, заключительная глава будет своеобразной кульминацией, поэтому в нее включат лучшие элементы из предыдущих сезонов:

«Мы видим пятый сезон как своеобразную кульминацию всех предыдущих, поэтому в нем будет понемногу от каждого из них. Мы хотим вернуться к истокам, чтобы было в духе первого сезона. Но с точки зрения масштаба, финал больше соответствует тональности четвертого сезона. Надеюсь, у нас получится включить частичку каждого», — отметил Росс Даффер.

Творческая команда начертила общий план пятого сезона еще в процессе работы над четвертым, а к написанию сценария приступили в августе этого года. Уже полностью готов первый эпизод из восьми, получивший название Chapter One: The Crawl. По словам братьев, после обобщенной двухчасовой презентации сезона кое-кто из руководителей Netflix даже не смог сдержать слез — настолько эмоциональной получилась развязка. Исполнительный продюсер Шон Леви заверил, что у всех действующих лиц обязательно будет достойный финал.

О сроках съемок пока информации нет, но ранее предполагалось, что производство начнется во второй половине следующего года с расчетом на релиз в 2024 году.