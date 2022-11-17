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Киноафиша Новости Аня Тейлор-Джой охарактеризовала «Фуриосу» как свой самый «грязный» и «кровавый» фильм

Аня Тейлор-Джой охарактеризовала «Фуриосу» как свой самый «грязный» и «кровавый» фильм

17 ноября 2022 16:07
Аня Тейлор-Джой охарактеризовала «Фуриосу» как свой самый «грязный» и «кровавый» фильм

Актриса призналась, что в «грязных» сценах она чувствует себя наиболее комфортно.

Аня Тейлор-Джой, сыгравшая главную роль в будущем постапокалиптическом боевике Джорджа Миллера «Фуриоса», который станет приквелом «Безумного Макса: Дорога ярости», назвала этот фильм «самым грязным и кровавым» в своей карьере. В новом разговоре с журналистами IndieWire актриса рассказала о том, что ей пришлось пережить съемках картины в Австралии:

«Последние семь месяцев я будто жила на другой планете. Думаю, мне еще предстоит сесть и попытаться переосмыслить все то, что произошло за это время. Но я невероятно горжусь проделанной работой и горжусь, что познакомилась с замечательными людьми, работавшими над фильмом».

Тейлор-Джой впервые появилась на экране в 2015 году в знаменитом фильме Роберта Эггерса «Ведьма». Фольклорный фильм ужасов, действие которого разворачивается в Новой Англии XVII века, прославил ее как актрису, которая не боится запачкать руки. Но, по ее собственному признанию, ей еще никогда не проходилось работать в таком «грязном» проекте, как «Фуриоса»:

«Это самый грязный и кровавый фильм, в котором я когда-либо снималась. Каждый раз, когда я должна мазаться в грязи или крови, а не ходить перед камерой чопорной и красивой, я просто развлекаюсь, именно в таких сценах я чувствую себя наиболее комфортно. Так что да, съемки «Фуриосы» определенно пришлись мне по душе».

Несмотря на то, что большая часть экшена в фильме так или иначе связана с поездками на машинах, Тейлор-Джой призналась, что на самом деле она не умеет водить:

«Признаться, у меня нет водительских прав, поэтому я не могу водить машину. Я не умею ездить по шоссе, я не могу параллельно парковаться. Зато я могу сделать крутой разворот на 180 градусов в грузовике, не врезавшись при это в оператора. В конце концов, когда-нибудь я получу права и стану по-настоящему счастливой».

Премьера «Фуриосы» запланирована на 24 мая 2024 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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