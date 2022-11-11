К выходу готовится документальный фильм о жизни и карьере Кристины Агилеры

По информации Deadline, компании Time Studios и Roc Nation назначили Тинг Пу режиссером полнометражного документального фильма о поп-звезде Кристине Агилере.

По задумке создателей, в фильме будет представлен беспрецедентно полный взгляд на жизнь Агилеры. В картине последовательно будут отражены все этапы ее творческого пути: от первых дней в качестве подростковой звезды Disney до достижения нынешнего признания в качестве международной поп-иконы. Фильм будет содержать множество ранее не публиковавшихся кадров и эксклюзивных видеоматериалов, которые позволят каждому глубоко погрузиться в личную и профессиональную жизнь Кристины. Работа над картиной велась 18 месяцев, в течение которых авторы следовали за певицей в ее путешествиях, выступлениях и различных жизненных событиях.

Пу в первую очередь известна как автор документальной картины «Вэл», посвященной биографии известного актера Вэла Килмера («Лучший стрелок»). Фильм был удостоен двух премий Critics’ Choice Documentary Awards и других наград за лучший исторический или биографический документальный фильм.

За свою многолетнюю карьеру Агилере удалось стать одной из самых знаковых современных певиц. Она шесть раз выигрывала премию «Грэмми», а ее песням пять раз удавалось занимать первое место в чарте Billboard Hot 100. Она также была удостоена собственной звезды на «Аллее славы» в Голливуде.

В этом году Агилера уже успела стать участницей громкого скандала. Как сообщил ранее сайт «Утро-новости», давняя знакомая певицы Бритни Спирс обвинила ее во лжи из-за того, что Кристина отказалась поддержать ее победу в громком судебном деле против своих родителей.