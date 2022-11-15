Наталия Орейро снимется в российском фильме «Письмо Деду Морозу»

Уругвайская актриса Наталия Орейро, относительно недавно получившая российское гражданство, снимется в отечественном проекте. Звезда сериала «Дикий ангел» договорилась насчет участия в праздничной комедии «Письмо Деду Морозу» от Киностудии имени Горького.

В центре сюжета окажется мужчина, который рос на сериалах 1990-х годов с Орейро. Он был настолько влюблен в актрису, что даже написал по этому поводу письмо Деду Морозу, но заветное желание о встрече с кумиром сбывается лишь через двадцать семь лет.

В остальной актерский состав вошли Риналь Мухаметов, Василиса Суюнова, Марк Доронин, Дмитрий Назаров и Надежда Михалкова. Постановкой займется Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»). По словам продюсера Лики Бланк, сценарий создавался на протяжении двух лет. Ниже приведена ее цитата:

«Когда мы пришли на Киностудию имени Горького и встал вопрос о том, что нужно возродить кинопроизводство, это была очень сложная задача, потому что сам по себе бренд киностудии задает очень высокую планку. Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских — это праздничное новогоднее кино... Так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом».

Релиз «Письма Деду Морозу» намечен на 2025 год.