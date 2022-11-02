Новое руководство The CW не будет продлевать сериалы «Винчестеры» и «Уокер: Независимость»

По информации Deadline, компания Nexstar, недавно ставшая владельцем телеканала CW, отказалась заказывать новые сезоны сериалов «Винчестеры» и «Уокер: Независимость». Первые сезоны обоих шоу могут стать для них последними.

И «Винчестеры», и «Уокер: Независимость» разрабатывались сторонними студиями, Warner Bros. и CBS Studios соответственно. Оба шоу являются частью флагманских франшиз телеканала, поэтому при иных обстоятельствах их продление, скорее всего, состоялось бы.

В то же время новый глава The CW Деннис Миллер в разговоре со своими сотрудниками подчеркнул, что решение об отказе от заказа новых серий может и не означать отмену всего шоу, и что никаких окончательных решений по этому поводу еще не принято.

Тем не менее, данная информация подтверждает стремление Nexstar придерживаться стратегии сокращения расходов. Ранее новые владельцы The CW уже решили закрыть популярные сериалы «Флэш», «Ривердэйл», «Нэнси Дрю» и «Старгерл». Ожидается, что в будущем этот список будет только расширяться.

Кроме того, из-за новой стратегии Nexstar сокращениям уже подверглись десятки сотрудников телеканала. Точное количество уволенных неизвестно, но, по словам инсайдера Deadline, свои посты уже покинули приблизительно 30-40 человек.