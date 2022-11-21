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Киноафиша Новости Квентин Тарантино объяснил, почему его десятый фильм станет для него последним

Квентин Тарантино объяснил, почему его десятый фильм станет для него последним

21 ноября 2022 13:19
Квентин Тарантино объяснил, почему его десятый фильм станет для него последним

Режиссера спросили, о чем будет его новая лента.

Квентин Тарантино неоднократно заявлял о планах завершить режиссерскую карьеру после десяти фильмов и в данном намерении он по-прежнему тверд и непреклонен. Обещаясь с телеведущим Крисом Уоллесом, кинематографист в очередной раз объяснил свою позицию:

«Я плаваю в данном бизнесе достаточно давно. Я занимаюсь этим уже 30 лет, и пора заканчивать шоу. Как я уже говорил, я артист и хочу, чтобы аудитория желала большего. Мне не нравится просто быть в деле, я не хочу работать с уменьшающейся отдачей. Я не хочу стать одним из этих стариков, которые оторваны от реальности, потому что их время прошло. Уже сейчас я чувствую себя немного оторванным от жизни стариканом, особенно когда дело доходит до текущих фильмов. Такие вот дела».

Что касается прощальной ленты, то Тарантино пока даже не знает, о чем конкретно она будет — в этом вопросе создатель «Однажды в… Голливуде» не планирует торопиться:

«Нет, пока не знаю. Просто я не особо тороплюсь снимать свой последний фильм. Вот сейчас я даже и не скажу точно, что собой представляет понятие «фильм». Может быть это нечто, что крутят на Netflix или то, что показывают на Amazon? Все хотят смотреть кино на своем диване в компании мужа или жены. Это что ли фильм? Просто моя последняя картина, если что, демонстрировалась в трех тысячах кинотеатрах и ее крутили по всему миру в течение пары месяцев».

Несмотря на отсутствие ясности по поводу десятой ленты, творческие планы Тарантино на ближайшее будущее уже четко определены — в следующем году он снимет восьмисерийный мини-сериал, но подробности проекта пока не раскрываются.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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