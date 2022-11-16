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Киноафиша Новости Анджела Бассетт изначально была против того, как сложилась судьба ее героини из «Черной Пантеры 2»

Анджела Бассетт изначально была против того, как сложилась судьба ее героини из «Черной Пантеры 2»

16 ноября 2022 13:49
Анджела Бассетт изначально была против того, как сложилась судьба ее героини из «Черной Пантеры 2»

Режиссер картины намекнул, что персонаж Бассетт еще появится в будущих фильмах.

Внимание, впереди спойлеры!

Анджела Бассетт, исполнившая роль королевы Рамонды в обеих частях «Черной Пантеры», рассказала, что изначально выступала против того, как создатели фильмов решили закончить сюжетную линию ее персонажа в сиквеле.

В недавно вышедшей «Черной Пантере: Ваканда навсегда» героиня Бассетт умирает во время нападения Нэмора (Теноч Уэрта) на ее страну. В новом интервью для IndieWire Бассетт рассказала, что изначально ее совершенно не устроил такой сюжетный ход, однако режиссеру Райану Куглеру удалось убедить ее, что она еще сможет вернуться во франшизу:

«Да, я хотела протестовать против этого. Я подумала, что в будущем они будут сильно сожалеть о кончине Рамонды, и что зрителей такой ход очень разочарует. Но Райан успокоил меня, сказав, что смерть не является финалом существования человека в этом мире. Всякое может случиться в будущем».

Скорее всего, Куглер имел в виду Мир предков — место, куда попадают души жителей Ваканды после смерти. Например, именно с помощью этого места в одной из сцен сиквела появлялся Киллмонгер (Майкл Б. Джордан), мертвый злодей из оригинальной картины. Даже сама Рамонда появляется в фильме в Мире предков после своей экранной смерти. Также не исключено, что создатели задействуют другие способы воскрешения персонажей во вселенной Marvel — например, щелчок Перчаткой Бесконечности.

Кроме того, Бассетт сказала, что Куглер считает ее персонажа «жизненно важной» фигурой для сюжета сиквела:

«Я сомневалась, что смогу справиться с такой ответственностью. Рамонда должна была быть сильной. Она должна была быть матерью. Она должна была быть лидером. Райан просто сбросил все это на меня».

Мировая премьера «Черной Пантере: Ваканда навсегда» состоялась 9 ноября.

Фото: Marvel Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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