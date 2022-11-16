Анджела Бассетт изначально была против того, как сложилась судьба ее героини из «Черной Пантеры 2»

Внимание, впереди спойлеры!

Анджела Бассетт, исполнившая роль королевы Рамонды в обеих частях «Черной Пантеры», рассказала, что изначально выступала против того, как создатели фильмов решили закончить сюжетную линию ее персонажа в сиквеле.

В недавно вышедшей «Черной Пантере: Ваканда навсегда» героиня Бассетт умирает во время нападения Нэмора (Теноч Уэрта) на ее страну. В новом интервью для IndieWire Бассетт рассказала, что изначально ее совершенно не устроил такой сюжетный ход, однако режиссеру Райану Куглеру удалось убедить ее, что она еще сможет вернуться во франшизу:

«Да, я хотела протестовать против этого. Я подумала, что в будущем они будут сильно сожалеть о кончине Рамонды, и что зрителей такой ход очень разочарует. Но Райан успокоил меня, сказав, что смерть не является финалом существования человека в этом мире. Всякое может случиться в будущем».

Скорее всего, Куглер имел в виду Мир предков — место, куда попадают души жителей Ваканды после смерти. Например, именно с помощью этого места в одной из сцен сиквела появлялся Киллмонгер (Майкл Б. Джордан), мертвый злодей из оригинальной картины. Даже сама Рамонда появляется в фильме в Мире предков после своей экранной смерти. Также не исключено, что создатели задействуют другие способы воскрешения персонажей во вселенной Marvel — например, щелчок Перчаткой Бесконечности.

Кроме того, Бассетт сказала, что Куглер считает ее персонажа «жизненно важной» фигурой для сюжета сиквела:

«Я сомневалась, что смогу справиться с такой ответственностью. Рамонда должна была быть сильной. Она должна была быть матерью. Она должна была быть лидером. Райан просто сбросил все это на меня».

Мировая премьера «Черной Пантере: Ваканда навсегда» состоялась 9 ноября.