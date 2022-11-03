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Киноафиша Новости Неразлучные подруги скрывают убийство в трейлере финального сезона «Прощай навсегда»

Неразлучные подруги скрывают убийство в трейлере финального сезона «Прощай навсегда»

3 ноября 2022 11:12
Неразлучные подруги скрывают убийство в трейлере финального сезона «Прощай навсегда»

Тем временем создательница сериала уже готовит для Netflix новую черную комедию.

Netflix выпустил новый трейлер финального третьего сезона сериала «Прощай навсегда» (Dead to Me). Главные роли в последних сериях черной комедии вновь исполнили Кристина Эпплгейт («Не говорил маме, что няня умерла»), Линда Карделлини («Зеленая книга») и Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада»).

Сериал посвящен дружбе между очень нервной вдовой Джен (Эпплгейт) и взбалмошной холостячкой Джуди (Карделлини). Нынешние лучшие подруги познакомились, когда вместе оплакивали смерти своих недавно убитых партнеров. В третьем сезоне подругам предстоит скрываться от ФБР, которое занимается расследованием смерти жениха Джуди (Марсден).

Шоураннером третьего сезона выступила все та же Лиз Фельдман, автор всего сериала. Несмотря на то, что третий сезон станет заключительным для «Прощай навсегда», она продолжит свою работу с Netflix: еще в мае этого года стриминговый сервис заказал ей новое комедийное шоу, сериал No Good Deed («Ничего хорошего»). Он расскажет о трех очень разных семьях, соперничающим за право покупки одной виллы в испанском стиле 1920-х годов.

Премьера третьего сезона «Прощай навсегда» состоится 17 ноября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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