Сериал «Старгерл» завершится третьим сезоном

Телеканал The CW объявил о закрытии сериала «Старгерл». Нынешний третий сезон шоу станет для него последним, новые серии продолжат выходить по средам до 7 декабря.

Главные роли в сериале исполнили Брэк Бэссинджер («Реакнимация»), Люк Уилсон («Заговор в Голливуде»), Анжелика Вашингтон («Бесстыжие») и Эми Смарт («Эффект бабочки»). По сюжету, школьница Кортни Уитмор (Бэссинджер) узнает, что ее новый отчим (Уилсон) когда-то работал помощником супергероя Стармена. К сожалению, в неравной схватке со злодеем герой трагически погиб, и теперь источник его суперсилы, магический посох, надежно хранящийся у бывшего протеже, дожидается нового владельца. Будучи поклонницей историй о супергероях, девушка тайно берет посох у отчима и с удивлением обнаруживает, что может использовать его силу.

Шоураннером сериала выступил Джефф Джонс, который также является автором оригинальных комиксов, на основе которых и был создан этот проект. На написание историй о школьнице-супергероине его вдохновила собственная сестра, погибшая в авиакатастрофе в 1996 году.

The CW объявил об отмене «Старгерл» менее чем через месяц после того, как канал был выкуплен Nexstar Media Group. В связи с переходом всей сети к новому владельцу компания также недавно объявила о скором закрытии своих сериалов «Флэш», «Ривердэйл» и «Нэнси Дрю». По информации издания Deadline, съемочные команды «Старгерл» и «Нэнси Дрю» были предупреждены о том, что новые сезоны могут стать последними, поэтому их концовка была написана с учетом этого решения.