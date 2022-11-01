Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Старгерл» завершится третьим сезоном

Сериал «Старгерл» завершится третьим сезоном

1 ноября 2022 12:18
Сериал «Старгерл» завершится третьим сезоном

Последняя серия шоу о школьнице-супергероине выйдет 7 декабря.

Телеканал The CW объявил о закрытии сериала «Старгерл». Нынешний третий сезон шоу станет для него последним, новые серии продолжат выходить по средам до 7 декабря.

Главные роли в сериале исполнили Брэк Бэссинджер («Реакнимация»), Люк Уилсон («Заговор в Голливуде»), Анжелика Вашингтон («Бесстыжие») и Эми Смарт («Эффект бабочки»). По сюжету, школьница Кортни Уитмор (Бэссинджер) узнает, что ее новый отчим (Уилсон) когда-то работал помощником супергероя Стармена. К сожалению, в неравной схватке со злодеем герой трагически погиб, и теперь источник его суперсилы, магический посох, надежно хранящийся у бывшего протеже, дожидается нового владельца. Будучи поклонницей историй о супергероях, девушка тайно берет посох у отчима и с удивлением обнаруживает, что может использовать его силу.

Шоураннером сериала выступил Джефф Джонс, который также является автором оригинальных комиксов, на основе которых и был создан этот проект. На написание историй о школьнице-супергероине его вдохновила собственная сестра, погибшая в авиакатастрофе в 1996 году.

The CW объявил об отмене «Старгерл» менее чем через месяц после того, как канал был выкуплен Nexstar Media Group. В связи с переходом всей сети к новому владельцу компания также недавно объявила о скором закрытии своих сериалов «Флэш», «Ривердэйл» и «Нэнси Дрю». По информации издания Deadline, съемочные команды «Старгерл» и «Нэнси Дрю» были предупреждены о том, что новые сезоны могут стать последними, поэтому их концовка была написана с учетом этого решения.

Фото: The CW
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Читать далее 1 ноября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Читать далее 29 октября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Читать далее 29 октября 2022
Related video