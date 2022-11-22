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Киноафиша Новости Опубликованы первые кадры из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

Опубликованы первые кадры из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

22 ноября 2022 15:51
Опубликованы первые кадры из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

В картине с Майклом Фассбендером речь пойдет о худшей футбольной команде мира.

Портал Entertainment Weekly поделился порцией эксклюзивных кадров из спортивной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный», которую постановщик снял еще до работы над «Тором: Любовь и гром». На представленных изображениях запечатлены Майкл Фассбендер в образе футбольного тренера и его колоритные подопечные.

Опубликованы первые кадры из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

В основу картины лег документальный фильм 2014 года, повествующий о худшей футбольной команде в мире. В центре повествования окажется нидерландский тренер Томас Ронген, согласившийся на заведомо проигрышную авантюру. Он решил попробовать сделать из безнадежных спортсменов сборной Американского Самоа команду победителей. Ниже приведен комментарий Вайтити:

«Это история о худшей футбольной команде в мире, которая, как известно, потерпела самое крупное поражение в истории в международном матче против Австралии. Они проиграли со счетом 0:31, то есть голы прилетали в ворота каждые четыре минуты. Пережив это унизительное фиаско, они обратились в федерацию футбола с просьбой найти тренера, который смог бы поднять их со дна».

Опубликованы первые кадры из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»Опубликованы первые кадры из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

В остальной актерский состав вошли Элизабет Мосс, Риз Дэрби, Ули Латукефу, Дэвид Туитупу, Каймана, Энгус Сэмпсон, Рэйчел Хаус, Фрэнки Адамс, Бела Коале и Уилл Арнетт, заменивший Арми Хаммера. Сценарий вместе с Вайтити написал Иэн Моррис («Чем мы заняты в тени», «Полет Конкордов»), а в продюсерскую команду вошел Энди Серкис.

Студия Searchlight Pictures выпустит фильм в кинотеатры 21 апреля 2023 года.

Фото: Searchlight Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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