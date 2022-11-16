Ченнинг Татум и Сальма Хайек устраивают стриптиз-шоу в трейлере «Супер Майка: Последний танец»

Третья и заключительная часть франшизы выйдет на экраны в начале следующего года.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Супер Майк: Последний танец», третьей и последней части знаменитой франшизы о мужчинах-стриптизерах. Кроме постоянной звезды серии Ченнинга Татума («Шаг вперед»), главные роли в картине также исполнили Сальма Хайек («Фрида»), Гэвин Спокс («Дом Дракона») и Кейтлин Джерард («Социальная сеть»).

По сюжету, Майк Лейн (Татум) решает взять творческий перерыв после того, как остается без гроша в кармане из-за неудачной сделки. Подрабатывая барменом во Флориде, он встречает светскую львицу (Хайек), которая делает ему предложение, от которого он просто не может отказаться. Вместе они отправляются в Лондон, чтобы создать сценическое представление, которое, как надеется Майк, станет его последним великим танцем.

Режиссером нового фильма выступил Стивен Содерберг, автор оригинального «Супер Майка», а также культовых фильмов «Одиннадцать друзей Оушена» и «Секс, ложь и видео». Ранее Содерберг интервью Variety сравнил третью часть с лентой «Весь этот джаз» Боба Фосси 1979 года и описал ее концепцию так:

«Этот фильм — своего рода демонстрация процесса работы над постановкой. Майку приходит в голову идея шоу, а затем он пытается преодолеть множество препятствий, которые стоят на пути ее реализации, и понять, каким это представление может стать на самом деле».

Премьера «Супер Майка: Последний танец» состоится 10 февраля 2023 года.