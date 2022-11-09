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Киноафиша Новости Тест: кто ты из сериала «Корона»?

Тест: кто ты из сериала «Корона»?

9 ноября 2022 12:00
Тест: кто ты из сериала «Корона»?

Чье место ты бы занял в монаршей семье: самой королевы, доброй и чуткой Дианы или мужей самых знаменитых женщин в истории? 

Сегодня на Netflix состоялась премьера пятого сезона драмы о королевской семье Великобритании под названием «Корона». Новая глава истории расскажет о повзрослевших детях королевы, продолжении страданий Чарльза и Дианы, а также всевозможных политических перипетиях. Поклонники «Короны» при просмотре так или иначе ставят себя на место любимых персонажей. Давайте проверим, кем ты мог бы стать в знаменитой королевской семье.

Алина Маркина
Алина Маркина
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