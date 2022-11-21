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Киноафиша Новости В производство запущена четвертая часть корейской серии фильмов «Криминальный город»

В производство запущена четвертая часть корейской серии фильмов «Криминальный город»

21 ноября 2022 16:54
В производство запущена четвертая часть корейской серии фильмов «Криминальный город»

В то же время к выходу готовится третья часть.

Компания ABO Entertainment анонсировала четвертую часть популярной корейской франшизы «Криминальный город». На англоязычных ресурсах будущий фильм получил название The Roundup: Punishment («Криминальный город: Наказание»).

Главную роль в картине вновь исполнит Ма Дон-сок («Вечные»). По сюжету, все тому же жестокому полицейскому Ма Сок-то (Дон-сок) предстоит отправиться в погоню за лидерами печально известного криминального синдиката, промышляющего азартными онлайн-играми.

Первый фильм франшизы вышел на экраны еще в 2017 году. Картина стала настоящим хитом и сумела собрать в прокате $42 млн. Cиквел «Криминального города», вышедший на мировые экраны этой весной, смог стать самым кассовым корейским фильмом года: он заработал $98 млн и обошел в домашнем прокате даже голливудский блокбастер «Топ Ган: Мэверик».

Съемки триквела стартовали в июле этого года, его премьера запланирована на 2023 год. В нем Ма Сок-то приходится вновь объединить силы с региональным отделом расследований. На этот раз служители закона сталкиваются с группой японских якудза. Кроме Дон-сока, главные роли в фильме исполнили Ли Джун-хек («Я видел дьявола») и Мунэтака Аоки («Молчание»).

По словам представителей ABO Entertainment, производство четвертого фильма началось еще до окончания работы над третьей картиной.

Фото: BA Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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