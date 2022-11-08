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Киноафиша Новости Стартовали съемки сериала «Аколит» из вселенной «Звездных войн»

Стартовали съемки сериала «Аколит» из вселенной «Звездных войн»

8 ноября 2022 11:19
Стартовали съемки сериала «Аколит» из вселенной «Звездных войн»

По задумке создателей, шоу станет «загадочным триллером, действие которого развернется в последние дни эры Высокой Республики».

Стриминговый сервис Disney+ объявил о начале съемок сериала «Аколит», нового проекта во вселенной «Звездных войн».

Кроме исполнительницы главной роли Амандлы Стенберг («Где соприкасаются руки»), в шоу также снимаются Кэрри-Энн Мосс («Матрица»), Дафни Кин («Логан»), Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»), Дин-Чарльз Чепмен («1917») и другие.

Согласно официальному синопсису, «Аколит» станет «загадочным триллером, действие которого развернется в последние дни эры Высокой Республики. Сериал перенесет зрителей в галактику мрачных тайн, в которой Темная сторона Силы обрела новое могущество. По сюжету, бывший падаван вместе со своим учителем-джедаем отправятся на расследование серии преступлений, но силы, с которыми им придется столкнуться на своем пути, окажутся куда более зловещими, чем они предполагали».

Стартовали съемки сериала «Аколит» из вселенной «Звездных войн»

Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Лесли Хэдланд, ранее работавшая над «Жизнями матрешки», «Почти семьей» и «Любовью без обязательств». Она также срежиссирует первый эпизод сериала.

Согласно источникам издания Variety, Хэдланд разрабатывает «Аколит» как минимум с апреля 2020 года. В настоящее время Disney+ работает и над другими проектами во вселенной «Звездных войн», такими как сериал «Асока» с Розарио Доусон и шоу Skeleton Crew («Команда скелетов») с Джудом Лоу.

Фото: Lucasfilm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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