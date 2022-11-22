В «Индиане Джонсе 5» Харрисон Форд будет омоложен с помощью новой цифровой технологии

Сам актер заявил, что видеть свое омоложение было «немного жутковато».

В предстоящей пятой части «Индианы Джонса» будет присутствовать сцена, в которой исполнителя главной роли Харрисона Форда омолодили с помощью цифровых технологий. Об этом рассказал режиссер картины Джеймс Мэнголд в интервью для нового номера журнала Empire, посвященного долгожданному приключенческому фильму о докторе Джонсе.

По словам Мэнголда, технология омоложения используется только во вступительной сцене фильма, в которой Индиана противостоит группе нацистов в замке в 1944 году:

«Затем мы делаем временной скачок и оказываемся в 1969 году. Мы добавили вступительную сцену, чтобы зрители не восприняли смену 40-х на 60-е как как некое интеллектуальное самолюбование, а действительно ощутили приключенческий дух тех ранних лет, затем оказавшись в настоящем для франшизы моменте времени».

Продюсер пятой части Кэтлин Кеннеди в разговоре с Empire пообещала, что зрители будут удивлены качеству воссоздания молодого Индианы на экране:

«Хотя многие будут рассматривать эту сцену с сугубо технологической точки зрения, я надеюсь, что многие зрители просто посмотрят и скажут: «Боже мой, они же просто показали кадры из старых фильмов». У вас сразу же возникнет чувство, что вы смотрите те самые культовые фильмы».

По информации Empire, для омоложения Форда было использовано сразу несколько методик, в том числе новая программа ILM, которая просмотрела множество архивных материалов с молодым актером и сопоставила их с нынешними его изображениями.

Сам Форд сказал, что видеть собственное омоложение было «немного жутковато», но после добавил:

«Это была первая подобная сцена, которая по-настоящему смогла убедить меня в том, что я увидел. Я не думаю, что хочу знать, как это устроено, но это работает. Однако я не захотел снова стать молодым. Я рад, что заслужил свой возраст».

Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 29 июня 2023 года.