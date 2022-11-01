Несмотря на слухи, дата премьеры третьего сезона «Мандалорца» еще не установлена

Портал Making Star Wars, специализирующийся на новостях по вселенной «Звездных войн», сообщил предположительную дату премьеры третьего сезона «Мандалорца». Согласно инсайдерским данным, продолжение космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони должно стартовать на видеосервисе Disney+ уже 22 февраля следующего года.

Все это отлично сходится с информацией, озвученной в рамках весеннего мероприятия Star Wars Celebration, однако издание Screen Rant опровергает данные слухи. Сайт связался с представителями стриминга, и те в ответ заявили, что конкретной даты выхода у новых эпизодов пока нет. Ранее авторы Making Star Wars неоднократно попадали в цель — многие их сообщения в итоге подтверждались.

В следующем сезоне «Мандалорца» вновь объединившийся с малышом Грогу охотник за головами Дин Джарин (Педро Паскаль) столкнется с суровыми последствиями нарушения личного кодекса, когда он снял шлем. Чтобы искупить вину, вместе со своим зеленым спутником он отправится обратно в руины Мандалора и попытается уладить назревающий конфликт с Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф). В этот непростой период о себе обязательно напомнит и отправленный в заключение злодей Мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито).