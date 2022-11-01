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Киноафиша Новости Несмотря на слухи, дата премьеры третьего сезона «Мандалорца» еще не установлена

Несмотря на слухи, дата премьеры третьего сезона «Мандалорца» еще не установлена

1 ноября 2022 15:50
Несмотря на слухи, дата премьеры третьего сезона «Мандалорца» еще не установлена

Накануне в сети появилась информация с возможной датой релиза.

Портал Making Star Wars, специализирующийся на новостях по вселенной «Звездных войн», сообщил предположительную дату премьеры третьего сезона «Мандалорца». Согласно инсайдерским данным, продолжение космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони должно стартовать на видеосервисе Disney+ уже 22 февраля следующего года.

Все это отлично сходится с информацией, озвученной в рамках весеннего мероприятия Star Wars Celebration, однако издание Screen Rant опровергает данные слухи. Сайт связался с представителями стриминга, и те в ответ заявили, что конкретной даты выхода у новых эпизодов пока нет. Ранее авторы Making Star Wars неоднократно попадали в цель — многие их сообщения в итоге подтверждались.

В следующем сезоне «Мандалорца» вновь объединившийся с малышом Грогу охотник за головами Дин Джарин (Педро Паскаль) столкнется с суровыми последствиями нарушения личного кодекса, когда он снял шлем. Чтобы искупить вину, вместе со своим зеленым спутником он отправится обратно в руины Мандалора и попытается уладить назревающий конфликт с Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф). В этот непростой период о себе обязательно напомнит и отправленный в заключение злодей Мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито).

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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